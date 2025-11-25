Consiglio Regionale, la nota. Mazzocca, il cordoglio di Alessio Monaco e del Movimento 5 stelle

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 novembre 2025 – 16:53- “La scomparsa di Mario Mazzocca rappresenta una profonda perdita non solo sul piano personale, ma anche istituzionale e politico – riporta testualmente l’articolo online. Se ne va un amico, un uomo delle istituzioni, un amministratore capace e appassionato – recita il testo pubblicato online. Ho avuto il privilegio di condividere con lui l’esperienza della X Legislatura del Consiglio Regionale d’Abruzzo, dal 2014 al 2019, anni in cui ricoprì con competenza il ruolo di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, con deleghe significative come Protezione Civile ed Enti Locali – Mario era un tecnico preparato, un politico attento, un amministratore di grande esperienza: già Sindaco di Caramanico Terme, Presidente della Comunità Montana e della Comunità del Parco della Maiella – viene evidenziato sul sito web. Ha sempre portato avanti con coerenza e determinazione le battaglie per l’ambiente, la montagna, le aree interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ci mancheranno la sua discrezione, la sua gentilezza, la sua onestà intellettuale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un gentiluomo d’altri tempi, che ha lasciato un segno profondo nella politica abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Alla sua famiglia, alla comunità di Caramanico e a chi gli ha voluto bene, giungano le mie più sentite condoglianze”. Così in una nota il consigliere regionale Alessio Monaco – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Gruppo Consiliare regionale del Movimento 5 Stelle esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Mario Mazzocca – viene evidenziato sul sito web. Una persona di grande competenza e umanità, che ha dedicato con impegno il proprio lavoro alle istituzioni e alla nostra regione, lasciando un segno importante in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Alla sua famiglia e ai suoi cari vanno le nostre più sincere condoglianze – (com/red)

