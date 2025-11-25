Consiglio Regionale, la nota. Mazzocca, il cordoglio di D’Amico, Paolucci e Blasioli

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 novembre 2025 – 11:42- “Mario Mazzocca è stata una persona di alto spessore politico e umano, capace di coniugare fermezza e sensibilità, sempre guidato dall’idea che la politica dovesse essere servizio – Ha dato tanto all’Abruzzo e lo ha fatto con competenza, dedizione e senso delle istituzioni – aggiunge la nota pubblicata. Ha dedicato la sua vita alla valorizzazione delle aree interne e delle sue montagne, che amava profondamente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per me Mario è stato anche un caro amico, con cui ho condiviso valori e impegno per la nostra terra – Alla famiglia e ai suoi cari giunga la mia vicinanza e un cordoglio sincero” così il Consigliere regionale Luciano D’Amico sulla scomparsa di Mario Mazzocca – si legge sul sito web ufficiale. “Il compagno Mario Mazzocca ci ha lasciati, una notizia che mi lascia interdetto, senza parole, è un dispiacere profondo – riporta testualmente l’articolo online. Oggi l’Abruzzo perde una persona capace di passione e forza, indomito ma buono e sensibile – Mario è stato per Caramanico Terme un sindaco che ha lasciato un segno profondo, guidando la comunità per dieci anni (2004-2014) con passione e impegno civile radicato – Dal 1990 al 1995 Vice Sindaco e Assessore all’urbanistica del Comune, dal 2006 al 2013 Presidente della Comunità del Parco Nazionale della Majella, dal 2009 al 2011 Presidente della Comunità Montana della Majella e del Morrone, dal 2011 al 2013 Presidente della Comunità Montana “Montagna Pescarese” di Caramanico Terme, dal 2014 al 2019 Consigliere regionale con funzione di sottosegretario alla Presidenza d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Due mandati da Sindaco in cui ha accompagnato Caramanico, con tutte le difficoltà del tempi, in una fase di trasformazione, con attenzione al territorio e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale – si apprende dalla nota stampa. Dopo l’esperienza da primo cittadino, ha proseguito il suo impegno come Consigliere regionale e sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo, affrontando con determinazione i problemi più urgenti della Regione, portando la voce dei piccoli comuni anche nelle istituzioni regionali – precisa la nota online. La sua azione politica ha spesso cercato di coniugare sviluppo e tutela ambientale, consapevole che la ricchezza del territorio è la sua vera forza – viene evidenziato sul sito web. Mario ha sempre avuto un legame con il Parco Nazionale della Majella, simbolo identitario per Caramanico – Voglio ricordare Mario per la sua onestà, per la sua capacità di affrontare le sfide con serenità e determinazione, per la sua umanità che sapeva trasformare ogni incontro in un momento di dialogo e di crescita, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nelle nostre vite e nella storia dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Il suo esempio ci invita a credere che la politica, quando è vissuta con cuore e responsabilità, può davvero essere servizio e dono – recita il testo pubblicato online. Grazie Mario per ciò che sei stato e per ciò che continuerai ad essere nella memoria e nel cuore della nostra comunità”. Così il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli. “La notizia della scomparsa improvvisa di Mario Mazzocca mi colpisce profondamente – si apprende dalla nota stampa. Con lui ho condiviso anni di lavoro in Giunta regionale, un’esperienza fatta di responsabilità, scelte difficili, ma anche di un confronto sempre leale, sincero e costruttivo – riporta testualmente l’articolo online. Mario era un amministratore competente, appassionato e tenace, un uomo delle istituzioni che ha sempre messo il bene dei cittadini al primo posto”, il commento del consigliere regionale Silvio Paolucci sulla prematura scomparsa di Mazzocca – “Sindaco storico di Caramanico, voce autorevole del territorio, presidente del Parco Majella e delle comunità montane, ha dedicato la vita intera alla tutela delle aree interne, alla loro valorizzazione, alla difesa dei servizi e dell’identità delle comunità più fragili – sottolinea Paolucci – . Lo ha fatto con la sua visione lucida, con la capacità di unire le persone, con l’umanità e il coraggio che lo hanno caratterizzato in ogni ruolo – aggiunge testualmente l’articolo online. Perdiamo un riformatore vero, un amministratore dal cuore grande, capace di coniugare radici e futuro, storia e innovazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Perdiamo un collega e un amico che ha sempre saputo ascoltare, accogliere, sostenere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alla moglie Patrizia, ai figli Ermanno e Nicola e ai suoi cari giunga il mio abbraccio più affettuoso, insieme al dispiacere per una perdita che lascia un vuoto profondo nella nostra comunità politica e nell’Abruzzo intero”.

