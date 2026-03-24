Consiglio Regionale, la nota. Medici in aree montane e disagiate, Monaco: incentivi insufficienti, diritto alla salute a rischio

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:24 marzo 2026 – 16:22– Oggi in Consiglio Regionale è stata discussa l’interpellanza urgente presentata dal capogruppo Alessio Monaco (Alleanza Verdi e Sinistra) sulla delibera di Giunta regionale che definisce le zone disagiate e disagiatissime per la medicina generale e pediatrica – viene evidenziato sul sito web. “Monaco ha evidenziato come la Regione abbia adottato un criterio basato sulla percentuale di superficie comunale sopra i 599 metri, invece che sull’altitudine del centro abitato principale, come previsto dai parametri ISTAT” rileva una nota stampa – “Questo approccio crea distorsioni e ingiustizie, escludendo comuni montani con centri abitati sopra i 600 metri e includendo comuni a bassa quota solo per porzioni di territorio elevate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Durante la discussione, sono state confermate le perplessità sulla inefficienza delle azioni regionali a tutela delle aree disagiate e disagiatissime – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli incentivi previsti – 400 euro lordi al mese per le zone disagiate e 600 euro per le disagiatissime – risultano ampiamente insufficienti, e di fatto i cittadini di queste zone vengono penalizzati, senza garanzia del diritto alla salute sancito dalla Costituzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A titolo di confronto, in Sardegna i medici che operano in aree disagiate e disagiatissime ricevono un incentivo mensile che può arrivare fino a 2.000 euro, dimostrando che è possibile valorizzare concretamente chi lavora in territori difficili, accompagnando gli incentivi con strumenti organizzativi come le AFT e le Case di comunità” commenta il capogruppo – riporta testualmente l’articolo online. “La questione degli incentivi si inserisce in un contesto nazionale più ampio di criticità della medicina generale, con i sindacati dei medici di famiglia che evidenziano carenze strutturali, perdita di attrattività della professione e insufficienza delle misure contrattuali – precisa il comunicato. Anche il rinnovo dell’accordo integrativo regionale è stato oggetto di critiche, confermando la necessità di adottare misure concrete e incentivi reali per assicurare la presenza dei professionisti nei territori più difficili” aggiunge – si apprende dalla nota stampa. Monaco ha sottolineato “che è necessario definire criteri oggettivi e trasparenti per individuare le zone disagiate e disagiatissime, includendo parametri come l’altimetria dei centri abitati, in modo da riflettere il reale disagio dei territori ed evitare effetti distorsivi – precisa il comunicato. La sanità nelle aree interne non può più essere trascurata – dichiara Monaco – perché molte comunità soffrono la carenza di medici di famiglia e servizi essenziali – precisa la nota online. In alcuni comuni montani, la figura del medico di base è ormai introvabile, con conseguenze pesanti soprattutto per anziani e cittadini fragili”. “Oggi ho portato questo tema in Consiglio regionale con l’obiettivo di ottenere risposte chiare dalla Giunta, rivedere i criteri attuali e promuovere strumenti concreti che assicurino un sistema di medicina di base capillare, equo e sostenibile per tutti gli abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Ancora una volta, la Giunta regionale ha dimostrato l’indifferenza verso i problemi veri delle aree più disagiate” conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it