Consiglio Regionale, la nota. Medici in piazza, Monaco: la Regione compromette il diritto alla salute

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:21 maggio 2026 – 13:07- “Questa mattina i medici di medicina generale sono scesi in piazza a Pescara, davanti alla sede dell’Assessorato alla Sanità in via Conte di Ruvo, per una manifestazione regionale unitaria promossa da FIMMG, SNAMI, FMT, CISL Medici e SMI. “Al centro della protesta – si legge in una nota del capogruppo di AVS Alessio Monaco – il blocco delle trattative per l’Accordo Integrativo Regionale e la carenza di risorse che sta riducendo allo stremo la sanità territoriale abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. A dare voce alla protesta dei camici bianchi è Mauro Petrucci, segretario del sindacato dei medici di famiglia: ​Senza risposte concrete sull’Accordo Integrativo rischiamo di condannare l’Abruzzo a una sanità di serie B. Gli ambulatori sono al collasso, i carichi burocratici insostenibili e mancano i presupposti per rendere attrattiva la professione per i giovani – Chiediamo alla Regione di fermare la politica dei tagli e di firmare subito un accordo che restituisca dignità ai medici e sicurezza delle cure ai cittadini’. ​”Oggi siamo al fianco dei medici che manifestano davanti all’Assessorato – aggiunge testualmente l’articolo online. È una pagina triste – rimarca Monaco – vedere tutti questi professionisti costretti a scendere in piazza per poter garantire, nel quotidiano, una dignitosa assistenza alla salute pubblica – si apprende dal portale web ufficiale. Siamo di fronte a una situazione gravissima: la medicina territoriale in questo periodo è ridotta ai minimi termini a causa dell’indifferenza della Regione – Noi ci siamo e continueremo a dare battaglia in Consiglio al loro fianco”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it