Consiglio Regionale, la nota. Medicina legale Pescara, Blasioli:ritardi infiniti

– “Questa mattina, nel pieno esercizio delle mie funzioni di Consigliere regionale, mi sono recato in visita ispettiva presso l’Unità Operativa Complessa di Medicina Legale dell’ospedale Santo Spirito di Pescara, a seguito delle numerose segnalazioni di ritardi, finanche biennali, nell’espletamento delle visite finalizzate al riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, indennità di accompagnamento, handicap e disabilità. Ad accogliermi con estrema disponibilità è stato il direttore Ildo Polidoro, che più volte negli anni si è fatto portavoce della necessità di risoluzione del problema con i vertici dell’azienda sanitaria – viene evidenziato sul sito web. Ne è scaturito un confronto proficuo e molto dettagliato con l’obiettivo di individuare le possibili soluzioni ad una questione che riguarda numerosissime famiglie che contano al proprio interno componenti affetti da patologie invalidanti – precisa il comunicato. È emerso come, solo per quanto concerne l’invalidità civile, si è accumulato, anche a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, un arretrato di oltre 9.000 pratiche (relative in parte agli anni 2020 e 2021) attribuibile sostanzialmente a due ragioni principali – La cronica carenza di organico dell’Unità di Medicina legale, che negli anni è stato ridotto all’incirca di un 50% ed è sottoposto a carichi di lavoro estenuanti – precisa la nota online. I dirigenti medici della medicina legale sono solo alcuni dei componenti delle 9 commissioni preposte alle visite e svolgono molte altre mansioni – Abbiamo potuto constatare come alcuni di loro fossero usciti per un intervento d’urgenza nella notte e questa mattina si trovassero regolarmente in ospedale senza alcun riposo – recita il testo pubblicato online. Affinché la macchina funzioni, occorrono almeno altri 3 dirigenti medici Non tutte le commissioni esaminatrici lavorano con la stessa efficacia – viene evidenziato sul sito web. I membri vengono remunerati a gettone (50 euro a seduta più 5 euro a pratica conclusa) e dispongono di autonomia nel fissare le sedute, modalità che si presta a troppe incertezze e ambiguità, per cui andrebbe ricondotta ad un protocollo ben definito, introducendo standard di efficienza da rispettare, sottoposti periodicamente al vaglio di un meccanismo di controllo, dotato anche di potere sostitutivo – aggiunge testualmente l’articolo online. In media le commissioni svolgono circa 200 visite al mese, operando per due giorni a settimana, e sono costituite, oltre che dai medici di medicina legale, anche da medici del lavoro, componenti Asl, delle associazioni di categoria, e assistenti sociali – L’esiguo numero di visite mensile non consente di smaltire il pregresso, per cui occorre inoltre un piano specifico per evadere le 9000 pratiche accumulate – si apprende dalla nota stampa. Capita spesso infatti che sopraggiunga il decesso prima che l’utente possa perfezionare la visita – si apprende dal portale web ufficiale. Un’altra criticità è costituita dalla procedura informatica dell’INPS, che raccoglie ed elabora le domande presentate dai cittadini per poi provare a calendarizzare le visite in base alle disponibilità fornite dalle Commissioni – precisa il comunicato. Se in quel momento non esistono date disponibili, la pratica resta sospesa con il rischio che venga scavalcata da pratiche successive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Interpelleremo l’INPS per verificare questa falla telematica – si apprende dal portale web ufficiale. Va evidenziato oltretutto come gli uffici dell’Unità di Medicina Legale, ubicata al terzo piano della Palazzina H, siano chiusi al pubblico a causa di gravi lacune strutturali (altezza del vano scale non a norma e mancanza dell’ascensore che si ferma al secondo piano), che li rendono inaccessibili a disabili e persone con problemi di deambulazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le visite vengono infatti svolte in un’altra palazzina, ma resta paradossale che l’ufficio che si occupa di invalidità sia di fatto precluso ai soggetti più fragili, compresi i dipendenti alle prese con invalidità motoria – viene evidenziato sul sito web. Tralascio le altre criticità ritratte nelle foto allegate, emblematiche di un edificio in stato di totale abbandono – riporta testualmente l’articolo online. Sarebbe interessante conoscere il parere dell’ufficio igiene, che ha sede nella stessa palazzina – si apprende dal portale web ufficiale. E sarebbe soprattutto auspicabile il trasferimento della struttura in un’altra palazzina – viene evidenziato sul sito web. Intendo dunque presentare, con spirito costruttivo, una risoluzione finalizzata a porre l’accento su un problema che interessa numerosissime famiglie e i medici di medicina legale, e migliorare un servizio destinato alle fasce più deboli, che esigono risposte in tempi ragionevoli – Accolgo quindi con favore il proposito avanzato dal Direttore di un piano per recuperare le 9000 pratiche ferme da due anni e invito l’azienda sanitaria ad attivarsi sulla base delle indicazioni elencate: potenziamento di medicina legale della Asl, riforma delle Commissioni, aumento delle stesse, rotazione dei componenti, trasferimento della struttura per consentire l’accessibilità a tutti”. E’ quanto si legge in una nota – si legge sul sito web ufficiale. a firma del consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli – precisa il comunicato. (com/red)

