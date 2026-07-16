Consiglio Regionale, la nota. Medicina turistica, Prospero: Servono medici, non video

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:16 luglio 2026 – 11:16- “Ancora una volta il sindaco Menna sceglie la strada del teatrino mediatico – Stavolta all’Istituto San Francesco, dove si mette a urlare “C’è nessuno?” in un luogo che meriterebbe ben altro rispetto, soprattutto nei confronti dei pazienti, dei loro familiari e degli operatori sanitari – precisa la nota online. La realtà, però, è diversa dalla narrazione che il sindaco cerca di costruire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La medicina turistica di Vasto è l’unico servizio di questo tipo presente nell’intera provincia di Chieti, istituito proprio perché il nostro territorio registra ogni anno un importante afflusso di visitatori e necessita di un presidio dedicato – aggiunge testualmente l’articolo online. Proprio per questo, un sentito ringraziamento va all’Istituto San Francesco, che ha messo a disposizione i propri locali, rendendo possibile anche quest’anno l’attivazione della medicina turistica – si apprende dal portale web ufficiale. Un gesto che ha consentito di sopperire al fatto che l’Amministrazione comunale non fosse ancora in grado di ospitare il servizio nei locali storici che, da oltre quarant’anni, lo accolgono – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Direttore Generale della ASL ha annunciato da tempo che il servizio sarà regolarmente attivato il 1° agosto – aggiunge testualmente l’articolo online. Per questo è lecito chiedersi quale sia l’utilità dell’ennesimo video ad effetto, quando la vera sfida è un’altra – viene evidenziato sul sito web. Ad oggi, infatti, ha risposto all’avviso un solo medico – recita il testo pubblicato online. Per garantire un’assistenza adeguata sette giorni su sette è necessario reperire altri professionisti – precisa il comunicato. È su questo che bisognerebbe concentrare ogni sforzo – riporta testualmente l’articolo online. Se davvero il sindaco vuole dare un contributo concreto, utilizzi la sua visibilità e, soprattutto, i canali istituzionali del Comune per dare la massima diffusione all’avviso della ASL e favorire la partecipazione di altri medici – precisa il comunicato. Sarebbe un servizio utile alla città, ai residenti e alle migliaia di turisti che ogni estate scelgono Vasto – Lo scorso anno, quando una dottoressa rispose all’avviso garantendo il servizio, il sindaco non ritenne nemmeno opportuno andare a salutarla e a ringraziarla – viene evidenziato sul sito web. Oggi, invece, preferisce realizzare video che, paradossalmente, dimostrano persino di non conoscere l’esatta collocazione della medicina turistica, arrivando a bussare alla porta sbagliata – si legge sul sito web ufficiale. Viene allora il dubbio che, ancora una volta, interessi più alimentare la polemica che contribuire alla soluzione del problema – viene evidenziato sul sito web. È un copione già visto: invece di collaborare per reperire i professionisti necessari e rafforzare i servizi sanitari, si preferisce trasformare ogni difficoltà in uno scontro politico – recita il testo pubblicato online. L’augurio è, che almeno questa volta, Il sindaco batta alla porta giusta: quella dei medici che ancora mancano – riporta testualmente l’articolo online. Perché mentre lui gira video, il problema resta lì, ad aspettare chi lo risolva davvero”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere regionale Francesco Prospero – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it