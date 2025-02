Consiglio Regionale, la nota. Medio e Alto Vastese senza medico, interpellanza di Paolucci

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Circa 2.000 cittadini sono rimasti senza medico curante e costretti a spostarsi su altri comuni per essere assistiti, succede anche nel medio e alto Vastese, dove le comunità di Torrebruna, Celenza sul Trigno, San Giovanni Lipioni, Carunchio, Palmoli, Tufillo, Castiglione Messer Marino, Fraine e Schiavi d’Abruzzo, non hanno visto da parte della Asl la sostituzione di tre medici andati in pensione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dopo lo smantellamento dei servizi operato durante l’era Schael, stiamo passando anche a quello degli organici: il nuovo manager Palmieri prenda in carico da subito le aree interne come annunciato dall’assessore Verì e potenzi l’intervento per dare risposte alla comunità”, così il capogruppo PD in Consiglio regionale Silvio Paolucci su8i disagi causati dalla vacatio dei medici di medicina generale – “Non sono ad oggi sufficienti le azioni di Regione e la Asl rispetto alle tante istanze in arrivo dalle amministrazioni locali, dalle associazioni di pazienti, dai movimenti e partiti della zona, che più volte sollevato il tema pubblicamente e in modo formale alle autorità competenti – sottolinea Paolucci – . Queste comunità, che già pagano lo svantaggio di essere aree interne e quindi hanno meno possibilità e servizi di altre, non possono vedere sminuito il proprio diritto all’assistenza e alla cura – Né può considerarsi una risposta il fatto che la Asl abbia nel frattempo nominato 4 infermieri di comunità che, tuttavia, non coprono la mancanza di medici, che invece sono titolati a fornire i servizi e le prestazioni attese dal territorio – riporta testualmente l’articolo online. Inoltre l’Assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha comunicato all’inizio di gennaio lo studio di iniziative volte a trovare soluzioni immediate per supplire a una carenza che riguarda oltre 60.000 abruzzesi, in particolare quelli che vivono nei piccoli comuni, senza che nessuna attività ulteriore seguisse all’annuncio – recita il testo pubblicato online. Diventa così urgente sapere quali iniziative intende intraprendere la Giunta Regionale per superare problematiche e disagi che stanno interessando tutto il territorio abruzzese e quali azioni siano in itinere per il potenziamento dell’intero sistema di Emergenza-Urgenza, nelle aree interne del medio e alto vastese”. (com/red)

