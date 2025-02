Consiglio Regionale, la nota. Menna (AI) risponde a Coordinatore Lega Chieti su fondi cultura: “Rivolga ad altri le sue accuse”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “In merito alle dichiarazioni del coordinatore provinciale della Lega di Chieti, Maurizio Bucci, riteniamo opportuno fare chiarezza su alcuni punti fondamentali – precisa il comunicato. Innanzitutto, ricordiamo che in Regione a governare è il centrodestra, ovvero la stessa coalizione di cui la Lega fa parte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tuttavia, è evidente che il peso politico di questo partito si è notevolmente ridimensionato dopo le ultime elezioni regionali, al punto che in provincia di Chieti non è stato eletto nemmeno un consigliere della Lega – viene evidenziato sul sito web. Questo dato dovrebbe spingere Bucci a riflettere su chi realmente abbia responsabilità nella distribuzione dei fondi per la cultura e non solo”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale di Abruzzo Insieme, Vincenzo Menna, e prosegue: “Se vi sono lamentele sulla gestione degli stanziamenti, forse Bucci dovrebbe rivolgersi direttamente al suo coordinatore regionale, Vincenzo D’Incecco, che oltre a essere consigliere di maggioranza è anche presidente della Commissione Bilancio – Se davvero si vuole ottenere qualcosa per il territorio, la Lega farebbe bene a rivolgersi a lui piuttosto che scaricare colpe sull’opposizione – Forse, invece di sollevare critiche generiche, Bucci e la Lega dovrebbero interrogarsi su come vengono effettivamente utilizzate le risorse e su chi all’interno della loro stessa maggioranza decide le priorità degli investimenti – Non a caso noi dell’opposizione abbiamo votato contro, in Consiglio Regionale, alla legge che stanziava fondi, in maniera totalmente discrezionale o meglio in base al peso politico di alcuni comuni rispetto ad altri”. “Per quanto ci riguarda, noi dell’opposizione, abbiamo avanzato richieste precise e concrete per la cultura – spiega il Consigliere – Abbiamo chiesto, ad esempio, più fondi per il Mastrogiurato, una manifestazione di indiscutibile valenza storica e mediatica, ma ci siamo visti negare questi finanziamenti – aggiunge la nota pubblicata. Lo stesso è accaduto per altre iniziative culturali di rilievo, dimostrando come le scelte della maggioranza di centrodestra non abbiano tenuto conto delle reali esigenze dei territori – precisa il comunicato. Il consiglio che rivolgiamo a Maurizio Bucci è di affrontare i problemi all’interno della sua coalizione, evitando di addossare all’opposizione responsabilità che non le competono – È ormai palese lo spaccamento e la divisione interna alla maggioranza di centrodestra in Abruzzo, e il tentativo di distogliere l’attenzione da queste fratture non può che risultare sterile e superfluo – riporta testualmente l’articolo online. Se la Lega ha perso peso politico e influenza nelle decisioni regionali, la colpa non è certo dell’opposizione, ma di una gestione interna che sembra sempre più frammentata e inefficace”, conclude Menna – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it