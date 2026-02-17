Consiglio Regionale, la nota. Menna-Cavallari su Protezione Civile: meno personale e nessuna catena di comando

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:17 febbraio 2026 – 16:13- “Altro che polemica sugli straordinari – precisa la nota online. Il punto da cui siamo partiti resta intatto: la decisione di limitare il riconoscimento dello straordinario ai dipendenti impegnati nei progetti europei colpisce personale altamente qualificato e disincentiva attività finanziate con fondi dedicati, che non gravano sul bilancio ordinario – riporta testualmente l’articolo online. Ma oggi il quadro è ancora più grave”, lo dichiarano i consiglieri regionali degl gruppo “Abruzzo Insieme”, Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna – viene evidenziato sul sito web. “Il Piano Integrato di Attività (PIAO) e Organizzazione 2026, approvato dal Direttore dell’Agenzia il 31 gennaio scorso come previsto dalla legge, certifica una carenza di 21 unità di personale, pari al 40% dell’organico attuale, e la mancanza di due dirigenti, tra cui quello del Servizio Emergenze”, spiegano i Consiglieri e sottolineano: “Il Servizio Emergenze non ha né dirigente né responsabile di ufficio, il che significa che, in caso di calamità, non esiste una catena di comando formalmente definita – viene evidenziato sul sito web. Questo è un fatto amministrativo, non una valutazione politica – viene evidenziato sul sito web. La carenza di personale determina inoltre gravi difficoltà nella copertura delle turnazioni e della reperibilità del Centro Funzionale, la struttura che monitora il rischio meteorologico e idrogeologico ed emette le allerte ai Sindaci, come segnalato più volte dai responsabili di ufficio tramite note formali e verbali interni – aggiunge la nota pubblicata. Le stesse criticità riguardano la sala operativa, cuore del coordinamento nelle fasi emergenziali – Tradotto in termini semplici: con il 40% di personale in meno, senza dirigenti e con turnazioni scoperte, il sistema di allertamento e risposta rischia di reggersi sull’emergenza permanente – A peggiorare il quadro, il Piano Integrato risulta approvato senza adeguata copertura finanziaria, impedendo all’Agenzia di procedere alle assunzioni necessarie per colmare le carenze già certificate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Siamo davanti a un paradosso amministrativo e politico: si certifica una carenza del 40% del personale, ma non si garantiscono le risorse per superarla – viene evidenziato sul sito web. In questo contesto, limitare la partecipazione ai progetti europei o comprimere il riconoscimento dello straordinario appare inefficace e miope – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non si colma una carenza strutturale riducendo le missioni o limitando lo smart working, e non si rafforza una struttura indebolendo ulteriormente la motivazione interna”. “Un ulteriore elemento da sottolineare: il principio di sussidiarietà nei confronti del Dipartimento nazionale della Protezione Civile è stato riportato in un verbale interno della Protezione Civile regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo certifica la difficoltà strutturale del sistema regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La domanda è inevitabile: quale capacità di risposta può garantire oggi la Protezione Civile regionale dell’Abruzzo con il 40% di personale in meno, senza dirigenti nel Servizio Emergenze e con un piano di fabbisogno privo di copertura finanziaria? La responsabilità non è tecnica, è politica – viene evidenziato sul sito web. Abruzzo Insieme chiede una assunzione immediata di responsabilità da parte della Giunta regionale e del Presidente Marco Marsilio: copertura finanziaria immediata del piano assunzionale; nomina urgente dei dirigenti mancanti; ripristino della catena di comando nel Servizio Emergenze; rafforzamento del Centro Funzionale e della sala operativa; revisione della decisione sugli straordinari nei progetti comunitari – precisa la nota online. L’Abruzzo è una regione che negli ultimi vent’anni ha conosciuto calamità di rilievo nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Indebolire la propria Protezione Civile significa esporsi a rischi non sottovalutabili – precisa la nota online. La sicurezza dei cittadini non si garantisce con comunicati rassicuranti, ma con personale, organizzazione e responsabilità politica – si legge sul sito web ufficiale. Su questo punto non arretreremo di un passo”, concludono i consigliei Cavallari e Menna – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it