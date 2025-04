Consiglio Regionale, la nota. Menna e Cavallari su lavori aree industriali: “Interventi tardivi e insufficienti”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Gli investimenti annunciati non risolveranno i problemi delle aree industriali della nostra Regione che sono state lasciate in abbandono per troppo tempo”. Così replicano i consiglieri regionali, Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna del Gruppo consiliare Abruzzo Insieme, al piano di opere annunciato dall’assessore Tiziana Magnacca e dall’Azienda Regionale Attività Produttive – “In particolare – spiegano i Consiglieri – dal Direttore generale dell’Azienda che ha illustrato i lavori che saranno realizzati, le aree che saranno interessate e soprattutto le procedure che si dovranno seguire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il piano, infatti, risulta finanziato con i fondi europei FSC che potranno essere utilizzati dall’ARAP solo dopo la sottoscrizione di un protocollo e comunque non oltre il 2028″. Tutti elementi che, secondo gli esponenti della componente civica del centrosinistra, certificano “il fallimento” del Governo Marsilio anche sulla gestione delle aree industriali – precisa il comunicato. “Non è possibile”, dichiarano i Consiglieri di Abruzzo Insieme, “dover attendere i fondi europei per fare interventi di manutenzione ordinaria, eppure è questo quello che è stato annunciato – aggiunge testualmente l’articolo online. È evidente che l’Azienda sottoposta al controllo della Regione Abruzzo non riesce più a garantire i servizi alle imprese che, ormai, si trovano ad operare in aree talmente degradate da minarne la competitività. Ed è veramente sorprendente che alcune di queste aree neanche siano inserite nel piano annunciato – Una situazione insostenibile che sicuramente non sarà risolta con la trasformazione dell’ARAP in ARUAP che il centrodestra si appresta ad approvare – Una riforma pensata per salvare l’indebitatissimo Consorzio Industriale Chieti-Pescara e definita un pastrocchio anche dai vertici regionali – Tutto questo”, concludono i consiglieri Cavallari e Menna, “senza considerare la situazione dei dipendenti dell’ARAP che abbiamo portato recentemente all’attenzione della Commissione di Vigilanza – si apprende dal portale web ufficiale. Un’iniziativa necessaria per le disparità di trattamento segnalate e la mancanza di un contratto di secondo livello in grado di rendere giustizia a tutti i dipendenti”. (com/red)

