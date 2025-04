Consiglio Regionale, la nota. Menna: Intollerabili i disservizi al PTA di Atessa. Questa sanità continua a deludere

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “A distanza di giorni dal mio comunicato sulla mancata attivazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) nella ASL Lanciano-Vasto-Chieti, e dopo aver scritto anche per le vie brevi ai dirigenti responsabili e all’Assessore regionale alla Sanità, nessuno si è degnato di fornire una risposta – si apprende dal portale web ufficiale. Non una comunicazione ufficiale, non una smentita, nemmeno una presa di posizione sulla stampa – si legge sul sito web ufficiale. Solo silenzio – È un atteggiamento inaccettabile e irrispettoso verso i cittadini, soprattutto verso le famiglie più fragili, che da mesi attendono un servizio fondamentale”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Vincenzo Menna (Abruzzo Insieme) che aggiunge: “Ricordo che già lo scorso 15 gennaio il Direttore Amministrativo della ASL, Giampaolo Grippa, mi aveva assicurato l’attivazione dell’ADI entro la fine di marzo 2025. Successivamente, in sede di commissione, sia il RUP Antonio Di Sciascio che il Direttore Areacom Donato Cavallo avevano indicato il 1° aprile come data di partenza – viene evidenziato sul sito web. Nulla di tutto questo è accaduto – recita il testo pubblicato online. Né tantomeno l’annuncio del 11 aprile da parte dell’Assessore Nicoletta Verì ha trovato riscontro concreto – Tutto fermo, tutto rinviato, tutto taciuto – recita il testo pubblicato online. E non finisce qui – aggiunge la nota pubblicata. In commissione ho chiesto anche quanto costi questa continua proroga alla ASL. La risposta dei dirigenti? “Non lo sappiamo, lo sapremo alla fine”. Un’affermazione sconcertante, che evidenzia una gestione approssimativa e opaca delle risorse pubbliche – si apprende dalla nota stampa. È lecito chiedersi chi pagherà se, come spesso accade, alla fine si scoprirà che si è speso più del previsto – recita il testo pubblicato online. I cittadini hanno diritto alla verità, alla trasparenza e a una gestione responsabile della sanità. Ma i problemi non si fermano all’ADI. «Continuano a emergere gravi disservizi anche presso il PTA di Atessa – Il totem per la gestione degli accessi risulta non funzionante da tempo, e a questo si aggiungono problemi tecnici ai computer in dotazione al personale del CUP, che non riesce ad essere operativo e a fornire le prestazioni richieste all’utenza – si legge sul sito web ufficiale. Il risultato è un disagio crescente per i cittadini e un clima di frustrazione per gli stessi operatori, che non riescono a lavorare in modo efficiente e dignitoso”. “Di fronte a tutto questo – conclude Menna – non si può che esprimere profonda amarezza e indignazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La sanità del nostro territorio continua a non funzionare: servizi essenziali che non partono, strutture che non sono messe nelle condizioni di operare, personale abbandonato e utenti lasciati allo sbaraglio – aggiunge testualmente l’articolo online. È sconcertante constatare quanto siamo lontani da un sistema sanitario moderno, efficiente, accessibile – A questo punto non bastano più le promesse: servono assunzioni di responsabilità e interventi immediati – I cittadini non possono più aspettare”. (com/red)

