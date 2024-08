Consiglio Regionale, la nota. Menna: preoccupazione su gestione agenzia ARAP

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Mi sento in dovere di esprimere una profonda preoccupazione riguardo alla situazione gestionale dell’ARAP (Agenzia Regionale Attività Produttive). È inquietante constatare come alcuni membri del Consiglio di Amministrazione esultino per il bilancio della società, mentre la realtà gestionale è tutt’altro che rosea”. Lo dichiara il consigliere regionale di “Abruzzo Insieme”, Vincenzo Menna, e spiega: “Risanare i bilanci senza offrire i servizi necessari e abbandonando le zone industriali a se stesse non è un traguardo da celebrare – Anzi, ritengo che in questo modo non ci sia nemmeno bisogno di un consiglio di amministrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. È come traslare il concetto nell’ambito sanitario: sarebbe inutile avere manager, dottori e infermieri se sospendessimo visite, ricoveri, esami diagnostici e ogni altro servizio essenziale – In questo modo, avremmo una ASL chietina virtuosa solo sulla carta, ma assolutamente inefficace nel suo scopo primario di tutela della salute pubblica – si legge sul sito web ufficiale. Lo stesso discorso vale per l’ARAP. L’agenzia non ha offerto nessun tipo di servizio alle aziende e lo stato di abbandono delle zone industriali ne è una prova evidente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non possiamo accontentarci di numeri positivi nei bilanci se ciò significa disservizi e disattenzione per le reali necessità del territorio – riporta testualmente l’articolo online. È urgente un cambiamento di rotta che metta al centro le imprese, le zone industriali e il loro sviluppo sostenibile”. “Chiedo con forza una revisione delle politiche gestionali dell’ARAP – conclude Menna – affinché si torni a dare priorità ai servizi e al supporto alle imprese, vero motore della nostra economia regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Solo così potremo avere un bilancio che non sia solo virtuoso nei numeri, ma soprattutto nella sostanza”. (com/red)

