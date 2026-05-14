Consiglio Regionale, la nota. Menna replica a Campitelli: La maggioranza non aveva i numeri

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:14 maggio 2026 – 16:52- “Le dichiarazioni del consigliere Nicola Campitelli rappresentano l’ennesimo tentativo di scaricare sull’opposizione le profonde divisioni e l’incapacità politica di una maggioranza che ormai fatica perfino a garantire la presenza dei propri consiglieri in Aula – Trovo inaccettabile utilizzare una vicenda dolorosa e un lutto che ha colpito il consigliere Prospero per alimentare una polemica politica tanto strumentale quanto offensiva – Il rispetto per il dolore si manifesta con il silenzio, con la compostezza e con il senso delle istituzioni, non con comunicati aggressivi utili soltanto a nascondere il fallimento politico della destra regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La verità è semplice e i fatti parlano chiaro: la maggioranza non aveva i numeri – aggiunge la nota pubblicata. Invece di assumersi le proprie responsabilità politiche, qualcuno ha preferito costruire un attacco all’opposizione nel tentativo disperato di coprire tensioni interne ed evidenti fratture dentro il centrodestra, e va sottolineato il fatto che lo stesso Consigliere di FDI era tra gli assenti – precisa il comunicato. Prima di impartire lezioni agli altri, Campitelli dovrebbe spiegare ai cittadini abruzzesi perché la sua coalizione si sia fatta trovare impreparata e divisa su un passaggio così importante – si apprende dalla nota stampa. Perché il problema emerso in Aula non riguarda l’opposizione, ma una maggioranza sempre più confusa, litigiosa e incapace di gestire persino i propri numeri e per qualche motivo anche lui ha preferito evitare di presentarsi in aula – viene evidenziato sul sito web. Respingo quindi con fermezza accuse arroganti e fuori luogo – riporta testualmente l’articolo online. Le istituzioni meritano serietà, equilibrio e rispetto, soprattutto davanti a vicende umane che dovrebbero unire e non diventare strumenti di propaganda politica – si apprende dal portale web ufficiale. La cosa poi che mi meraviglia e il silenzio degli altri colleghi consiglieri su quello che considero un autentico scivolone decisamente fuori luogo da parte di Campitelli – precisa la nota online. Gli abruzzesi chiedono risposte concrete su sanità, lavoro, infrastrutture e servizi – Non hanno bisogno di teatrini costruiti per nascondere le difficoltà di una maggioranza ormai in evidente affanno”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it