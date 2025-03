Consiglio Regionale, la nota. Menna su accordo tra Stellantis e Iveco

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’accordo siglato tra Stellantis e Iveco per la produzione di due nuovi furgoni elettrici rappresenta senza dubbio una notizia positiva per il nostro territorio e in particolare per lo stabilimento di Atessa, che negli ultimi anni, ancora di più negli ultimi mesi ,ha vissuto e sta ancora vivendo una fase critica con la proroga della cassa integrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. È un primo segnale concreto nella direzione che da tempo auspichiamo: l’attuazione di strategie industriali capaci di rilanciare i volumi produttivi e garantire maggiore stabilità occupazionale – Se davvero questo progetto contribuirà ad aumentare i volumi attuali, come ci auguriamo, sarà naturale attendersi anche una drastica riduzione delle ore di cassa integrazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tuttavia, è fondamentale avere quanto prima dati chiari sull’avvio concreto dell’accordo: vogliamo conoscere le tempistiche, i numeri previsti e l’impatto reale sulle produzioni locali – precisa la nota online. Solo con queste informazioni potremo valutare in modo più sereno le prospettive occupazionali e industriali del nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Accogliamo con favore questa notizia, che può rappresentare un punto di svolta per Atessa e per l’intera filiera produttiva locale – Ora però serve trasparenza e un confronto continuo affinché questa nuova fase si traduca in certezze per i lavoratori e in opportunità concrete per il rilancio dell’industria automotive regionale – si apprende dalla nota stampa. Per questo motivo oggi, ancora più di ieri, occorre che Arap e Regione investano ed intervengano nelle zone industriali anche se la nascita del nuovo soggetto Aruap non fa certo ben sperare”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere regionale Vincenzo Menna – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

