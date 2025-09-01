Consiglio Regionale, la nota. Menna sull’intervento di don Luigi Ciotti a Quadri

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Venerdì sono stato ospite del Comune di Quadri e desidero ringraziare per l’invito la gentilissima sindaca Assunta Fagnilli che, insieme a Don Alberto, parroco di Castelguidone e fondatore della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico “Paolo Borsellino”, ha organizzato un incontro con Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera – viene evidenziato sul sito web. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”. Così in una nota il consigliere regionale Vincenzo Menna che aggiunge: “L’intervento di Don Luigi è stato al tempo stesso toccante e formativo – In me risuonano ancora alcune sue parole: «Gli altri sono il termometro della nostra umanità» e «Ci sono momenti in cui tacere è una colpa e parlare è un dovere, un obbligo morale». È stato un invito a essere vicini ai più deboli, a contrastare le ingiustizie sociali senza restare indifferenti, a parlare di meno e agire di più e, soprattutto, a non rimanere neutrali – Al termine dell’incontro, una cena ristretta presso la Casa del Pastore di Roselo, mi ha dato l’occasione di cogliere ancora meglio, attraverso i suoi racconti e le ragioni della scorta, la semplicità e l’umiltà di una persona straordinaria, che non smetterò mai di ringraziare per quanto mi ha trasmesso” conclude Menna – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

