- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Settembre 1, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale, la nota. Menna sull’intervento di don Luigi Ciotti a Quadri
Politica

Consiglio Regionale, la nota. Menna sull’intervento di don Luigi Ciotti a Quadri

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Venerdì sono stato ospite del Comune di Quadri e desidero ringraziare per l’invito la gentilissima sindaca Assunta Fagnilli che, insieme a Don Alberto, parroco di Castelguidone e fondatore della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico “Paolo Borsellino”, ha organizzato un incontro con Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera – viene evidenziato sul sito web. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”. Così in una nota il consigliere regionale Vincenzo Menna che aggiunge: “L’intervento di Don Luigi è stato al tempo stesso toccante e formativo – In me risuonano ancora alcune sue parole: «Gli altri sono il termometro della nostra umanità» e «Ci sono momenti in cui tacere è una colpa e parlare è un dovere, un obbligo morale». È stato un invito a essere vicini ai più deboli, a contrastare le ingiustizie sociali senza restare indifferenti, a parlare di meno e agire di più e, soprattutto, a non rimanere neutrali – Al termine dell’incontro, una cena ristretta presso la Casa del Pastore di Roselo, mi ha dato l’occasione di cogliere ancora meglio, attraverso i suoi racconti e le ragioni della scorta, la semplicità e l’umiltà di una persona straordinaria, che non smetterò mai di ringraziare per quanto mi ha trasmesso” conclude Menna – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it