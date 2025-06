Consiglio Regionale, la nota. Mercoledì 11 giugno il Consiglio regionale. Aula al voto su “Salva Casa Abruzzo”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– L’Aquila – La prossima seduta del Consiglio regionale dell’Abruzzo è convocata per mercoledì 11 giugno, alle ore 11, presso l’aula consiliare “Sandro Spagnoli” del Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila – viene evidenziato sul sito web. All’esame dell’Assemblea la proposta di revisione normativa cosiddetta “Salva Casa Abruzzo”, che contiene diverse disposizioni in tema di semplificazione edilizia e urbanistica e, se approvata, andrà inoltre a modificare le leggi regionali n. 49 del 2012 e n. 29 del 2022, “Disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive”. All’ordine del giorno anche il progetto legge che prevede l’istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco – In apertura di seduta è previsto il confronto tra Consiglieri e Giunta regionale sulle seguenti interpellanze: Verifica assenza farmaci per trattamento artrite reumatoide Ospedale Ss. Annunziata Chieti (Di Marco); Criticità in ordine al collasso della vasca di sedimentazione del depuratore di Paglieta (CH) – C.da Saletti (Paolucci); Disservizi nei Pronto Soccorso nelle province di PE/CH/AQ (Taglieri); Applicazione D.L. 73/2024 convertito con L. 107/2024 e D. Lgs. 124/1998 recanti misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie (Blasioli); Definizione DEA II livello e realizzazione nuovo ospedale di Teramo (Pepe, Cavallari, Mariani); Stato di attuazione della Rete Ospedaliera e situazione gestionale e organizzativa del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro (Mariani, Pietrucci). In coda al programma dei lavori, la presa d’atto delle relazioni sull’attività del Difensore civico regionale per gli anni 2023 e 2024.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it