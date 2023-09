Consiglio Regionale, la nota. Mercoledì 20 settembre Nek e Renga al d’Annunzio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Il concerto Francesco Renga e Nek, inserito nel programma del Festival dannunziano e inizialmente previsto per domenica 10 settembre al Teatro D’Annunzio di Pescara, è stato riprogrammato per mercoledì 20 settembre – si apprende dalla nota stampa. I biglietti già acquistati per la data del 10/09/2023 saranno automaticamente validi per accedere nella nuova data del 20/09/2023. L’acquirente impossibilitato a partecipare alla nuova data potrà chiedere il rimborso entro e non oltre le ore 24:00 di venerdì 15/09/2023 tramite i circuiti utilizzati per l’acquisto – Info e biglietti: www.ciaotickets.com/it/biglietti/renga-nek-pescara – viene evidenziato sul sito web.

