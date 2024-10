Consiglio Regionale, la nota. MicHub, Sospiri: arricchito il patrimonio artistico e culturale del territorio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Inaugurare il MicHub – Cantiere della Creatività e della Conoscenza – nel cuore della città, a pochi giorni dall’audizione ministeriale per l’assegnazione a Pescara della carica di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026, significa arricchire ulteriormente il patrimonio di un territorio che dell’arte e della cultura ha fatto una priorità professionale e amministrativa – viene evidenziato sul sito web. Il ringraziamento va alla Fondazione PescarAbruzzo che ha saputo cogliere e offrire al capoluogo adriatico una ulteriore occasione preziosa di cui Comune e Regione Abruzzo sapranno sicuramente fare tesoro”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri in riferimento all’inaugurazione odierna del MicHub. “La sorpresa di un edificio innovativo, moderno, semplicemente bello e solido – ha commentato il Presidente Sospiri -, che offre spazi utili per consentire ai giovani talenti di sprigionare il proprio estro, di creare, favorendo la contaminazione tra arti diverse, tra saperi differenti, permettendo il dialogo e lo scambio reciproco, un’esperienza che nasce sul solco delle altre iniziative di assoluto successo intraprese negli ultimi anni dalla Fondazione, come l’Imago Museum e il Clap Museum. Il MicHub è un grande contenitore che ospiterà le maggiori espressioni, peraltro, dell’arte contemporanea, da Summa a Spalletti, tutti interpreti che sono rientrati nel dossier presentato al Ministero della Cultura per sostenere la candidatura di Pescara quale Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026. E l’enorme presenza di pubblico alla sua inaugurazione ha ulteriormente testimoniato la bontà dell’iniziativa e l’entusiasmo che ha già saputo generare tra i protagonisti, ovvero gli artisti e tutti coloro che producono cultura”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it