Consiglio Regionale, la nota. Ministro Calderone in Consiglio su sociale e inclusione. Sospiri: “Trasparenza e investimenti”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha ospitato l’incontro, “Bilancio sociale e Politiche di inclusione: un dialogo aperto tra istituzioni, territori e comunità”. Nella sessione pomeridiana è intervenuto il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone – si apprende dalla nota stampa. La parte introduttiva, dedicata alle istituzioni, è stata aperta dal presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, che ha sottolineato come la presenza in Abruzzo del ministro Calderone, certifichi l’ottimo operato del governo regionale in campo di politica sociale – si apprende dalla nota stampa. “Uniamo forma e sostanza”, ha specificato Sospiri, “Si ideano le nuove linee del bilancio sociale, in una giornata che ha raccolto a Palazzo dell’Emiciclo tutti gli attori che concorrono al welfare regionale e, al contempo, si da concretezza, mettendo in campo una mole di finanziamenti a sostegno del settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Penso alle partite sensibili a cui il governo Marsilio ha dato priorità, come la vita indipendente o le borse di studio – aggiunge testualmente l’articolo online. Sottolineo, infine, la centralità del Consiglio regionale: il Piano Sociale è una legge – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una legge fondamentale, il cui iter, anche grazie al buonsenso delle opposizioni, è stato snello ma senza sfuggire all’ascolto”. La sessione istituzionale pomeridiana è stata chiusa dall’intervento del Ministro, che ha ricordato anche la sua azione politica nei momenti successivi al terremoto dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. “I dati dell’Abruzzo, in materia di politica giovanile, lavoro femminile, tasso di disoccupazione, tendono a migliorare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo grazie al rapporto positivo che il governo nazionale intrattiene con questa amministrazione”, ha detto la Calderone in un passaggio del suo intervento – riporta testualmente l’articolo online. Hanno parlato, inoltre, il presidente di Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore alle politiche sociali, Roberto Santangelo, la direttrice del dipartimento sociale e cultura, Emanuela Grimaldi, il presidente del Comitato regionale, FIGC Lega Nazionale Dilettanti, Concezio Memmo – aggiunge testualmente l’articolo online.

