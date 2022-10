Consiglio Regionale, la nota. Minori, al via il Webinar destinato agli avvocati

- Advertisement -

– Prenderà il via martedì 11 ottobre il corso di formazione per avvocati “Principio di legalità: Poteri, funzioni e responsabilità, genitoriali e professionali in ambito minorile” organizzato dalla Presidenza del Consiglio Regionale dell’Abruzzo con l’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza – si apprende dal portale web ufficiale. “L’obiettivo del Webinar – ha spiegato la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo Maria Concetta Falivene – è promuovere quel “magistero” tra “protezione e tutela” per l’esercizio dei diritti dei bambini, rendendone socialmente visibile la soggettività e le esigenze, sulla scorta delle raccomandazioni della Convenzione ONU adottata nel 1989. La tutela dei diritti dei bambini deve difatti sostanziarsi nell’azione di promozione delle garanzie di contesto; il compito del Garante è così quello di una “magistratura” nell’accezione classica del termine, capace di posizionarsi come interlocutore di eccellenza per il sistema dei servizi che hanno compiti diretti verso l’infanzia – viene evidenziato sul sito web. Sulla scorta di queste considerazioni e raccogliendo le sollecitazioni pervenute, abbiamo ritenuto doveroso promuovere delle giornate di studio e di colloquio finalizzate all’approfondimento del principio di legalità applicato all’ambito minorile – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di appuntamenti di grande rilievo – ha sottolineato Falivene – grazie alla presenza di tanti relatori prestigiosi e il mio ringraziamento va a loro e al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri per aver supportato questa iniziativa – si legge sul sito web ufficiale. Le cui lezioni si svolgeranno in videoconferenza sulla piattaforma Zoom. La partecipazione è gratuita – si legge sul sito web ufficiale. Programma della prima giornata, martedì 11 ottobre: Saluti – Avv. Lorenzo D’Avack (Docente Universitario Emerito Luiss, Giurista e Accademico italiano, attuale Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica); Modera – Avv. Maria Concetta Falivene (Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo); ore 15:30 – Principio di legalità e diritto minorile con il Dott. Vito Zincani, già Magistrato e Procuratore della Repubblica; ore 16:30 – La famiglia: criticità delle dinamiche familiari e genitoriali in ambito extraprocessuale e processuale: l’affido familiare e l’interesse supremo del minore con Avv. Maria Concetta Falivene; ore 17:30 – Idoneità ed inidoneità genitoriale e CTU: Dott.ssa Maria Cristina Verrocchio, Prof.ssa di Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara – Venerdì 21 ottobre: modera – Avv. Maria Concetta Falivene; ore 15:30 – L’ascolto del minore: Avv. Vincenzo Di Girolamo, Avvocato del Foro di Pescara; ore 16:30 – Poteri, funzioni e responsabilità degli Assistenti sociali: Prof. Roberto Veraldi, Presidente del Corso di Laurea in servizio sociale presso l’Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti-Pescara; ore 17:30 – Poteri, funzioni e responsabilità del Giudice in ambito minorile: Avv. Andrea Menna, Magistrato Tribunale ecclesiastico interdiocesano Abruzzese-Molisano – riporta testualmente l’articolo online. Venerdì 11 novembre: Modera – Avv. Maria Concetta Falivene; ore 15:30 -La Responsabilità civile e penale in ambito minorile Dott. Domenico Chindemi, Presidente di sezione della Corte di cassazione; ore 16:30 – Poteri, funzioni e responsabilità dell’Avvocato nei giudizi di separazione/ divorzio e affido familiare: Avv. Giulia Rossi, assegnista Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara; ore 17:30 – Poteri, funzioni e responsabilità del Curatore speciale: Prof.ssa Annarita Ricci, Associato in Diritto Privato Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara – Venerdì 25 novembre: Modera – Avv. Maria Concetta Falivene; ore 15:30 – L’affido Condiviso: Prof. Marino Maglietta, ideatore della legge sull’affido condiviso; ore 16:30 – Elementi di Pedagogia Familiare: aiutare le famiglie a casa loro: Prof.ssa Vincenza Palmieri, Docente a contratto presso l’Università La Sapienza, Fondatrice della Pedagogia familiare in Italia; ore 17:30 – Il rapporto genitoriale in ambito giuridico e psicologico: Dott. Stefano Boschi, Psicologo e Psicoterapeuta, esperto in dinamiche relazionali – precisa il comunicato. Venerdì 16 dicembre: Modera – Avv. Maria Concetta Falivene; ore 15:30 – L’appalto del terzo settore in ambito minorile: Dott. Alberico Ambrosini, funzionario della Regione Abruzzo; ore 16:30 – Normativa e strutture residenziali per minori: Dott. Eros Donatelli, Direttore ASP del Comune di Montesilvano; ore 17:30 – La funzione di controllo della Corte dei conti negli appalti del terzo settore: Cons. Francesco Antonio Cancilla, Magistrato della Corte dei Conti, già Magistrato ordinario – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ possibile reperire tutte le informazioni necessarie al seguente link: https://www.crabruzzo – it/avvisi/webinar-gratuito-riservato-agli-avvocati Segreteria organizzativa Sinergie Education, Via Attilio Monti, 9 – 65127 Pescara Tel. 085 4518929; email: luana@sinergieducation.it. Per i partecipanti sono previsti n. 10 crediti formativi (2 crediti per ogni modulo). Compilazione e invio della scheda di iscrizione entro e non oltre il 10/10/2022.

