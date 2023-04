Consiglio Regionale, la nota. Minori, convegno con la ministra Locatelli

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Il mondo familiare e minorile tra Prassi e Diritto” è il titolo del Convegno, organizzato dall’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo, in programma venerdì 21 aprile alle ore 15:30 all’Aurum, (Via Largo Gardone Riviera – Pescara). Si tratta di fatto dell’ultimo atto del percorso di formazione per avvocati dal titolo “Principio di legalità: Poteri, funzioni e responsabilità genitoriali e professionali in ambito minorile”, promosso dalla stessa Autorità regionale – “Si preannuncia una intensa giornata di confronto con contributi autorevoli – spiega la Garante Maria Concetta Falivene – finalizzata alla stesura di un Testo di Istituzione di Diritto minorile integrato che affronterà la tematica della tutela minorile analizzandola sotto il profilo amministrativo, giuridico, clinico, pedagogico e contabile – Il risultato finale verrà proposto alle Facoltà di pedagogia, psicologia, sociologia, assistenti sociali, giurisprudenza e medicina – si legge sul sito web ufficiale. Credo – ha sottolineato Falivene – che lo studio universitario sui diritti dei minori debba essere completo e di analisi in tutti gli ambiti”. Nella prima parte dei lavori sono previsti gli interventi della Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli (in collegamento), della delegata della Ministra dell’Università Annanaria Bernini, la Senatrice Alessandra Gallone e della delegata del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, Cristiana Rotunno; dopo i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, del Sindaco di Pescara Carlo Masci e dei Parlamentari abruzzesi, interverranno: S. E. Mons. Emidio Cipollone, Arcivescovo di Lanciano-Ortona e Delegato C.E.A.M. per la tutela dei minori; Rev.mo Can. Antonio De Grandis, Presidente del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese-Molisano; Angelo Bozza, Presidente del Tribunale di Pescara; Laura Cavandoli, già Presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle case-famiglia (in collegamento); Roberta D’Avolio, Presidente dell’Anm Abruzzo; Fabrizia Ida Francabandera, Presidente di Corte d’Appello dell’Aquila; David Mancini, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila; Paolo Passoni, Presidente del Tar di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Il dibattito in plenaria coinvolgerà: Anna Berghella, Avvocata specializzata in Diritto di Famiglia; Stefano Boschi, Psicologo e Psicoterapeuta esperto in dinamiche relazionali; Paola Cerratti, Psicologa-ricercatrice dell’Università “G. D’Annunzio”; Mauro Chilante, Coordinatore del Centro per l’orientamento, la ricerca, la formazione, l’Inclusione sociale interateneo Corifisi; Domenico Chindemi, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione; Diego De Carolis, Docente della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo; Vincenzo Di Girolamo, Avvocato del Foro di Pescara; Rita Greco, Dirigente Medico, specialista in Pediatria del Presidio Ospedaliero di Pescara; Andrea Menna, Magistrato del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese-Molisano; Vincenza Palmieri, Docente dell’Università La Sapienza di Roma e fondatrice della Pedagogia familiare in Italia; Annarita Ricci, Professoressa Associata in Diritto Privato dell’Università “G. D’Annunzio”; Giulia Rossi, Assegnista dell’Università “G. D’Annunzio”; Terenzio Rucci, Membro della Giunta Coni Abruzzo; Monia Scalera, componente della Commissione Adozioni Internazionali; Roberto Veraldi, Presidente del Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università “D’Annunzio”; Alberto Vito, Psicologo Responsabile dell’Uosd degli Ospedali dei Colli di Napoli; Vito Zincani, Magistrato e Procuratore Emerito della Repubblica – si legge sul sito web ufficiale. Il programma prevede poi il confronto con le Università invitate: Edoardo Alesse, Magnifico Rettore dell’Università di L’Aquila; Giampiero Di Plinio, Magnifico Rettore dell’Unidav; Paola Inverardi, Magnifico Rettore del Gran Sasso Science Institute; Dino Mastrocola, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo; Liborio Stuppia, Magnifico Rettore Eletto dell’Università “G. D’Annunzio”; le conclusioni sono affidate a Maria Concetta Falivene, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo; modererà il Convegno Roberto Chinzari, giornalista del Tg1. L’accoglienza degli ospiti sarà a cura degli alunni dell’Istituto Professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Filippo De Cecco”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it