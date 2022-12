Consiglio Regionale, la nota. Minori, Falivene: è il momento di fare chiarezza

- Advertisement -

Consiglio Regionale d'Abruzzo

– Ieri a Santa Maria Capua Vetere, nella sede della fondazione Fest, si è tenuto un convegno al quale ha partecipato il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo Maria Concetta Falivene che ha avuto la possibilità di confrontarsi con il collega della Regione Campania, Avvocati, Magistrati e Assistenti sociali, sulla tematica “Uso e abuso dell’art 403 cc-Quale preminente interesse del minore”. “Un argomento che richiede un’ampia riflessione sul pilastro dell’intero sistema giuridico – ha spiegato Felivene – ossia sul principio di legalità e sulla dequotazione che ha subito da una prassi in danno allo stesso”. La Garante Falivene ha poi aggiunto: “Credo che sia giunto il momento di porre chiarezza e confini sui poteri, su funzioni, competenze e sulle responsabilità di tutte le figure che gravitano all’interno delle complesse dinamiche familiari – aggiunge la nota pubblicata. Ad oggi, l’opera degli avvocati, degli operatori del diritto e del sociale deve soffermarsi sul rapporto tra i Principi generali del nostro Ordinamento giuridico ed Unionale, le clausole generali ed i concetti giuridici indeterminati; concetti questi ultimi che comandano e offuscano il diritto di famiglia e che rappresentano oggi la distorsione della vera tutela della famiglia; massima espressione di un concetto giuridico indeterminato la rinveniamo nell’interesse del minore che può essere farcito di analisi soggettiva”. “Il principio di legalità – ha evidenziato ancora la Garante – quale principio portante del nostro sistema giuridico- e che in virtù dell’accezione invalsa nella giurisprudenza costituzionale – impone a tutte le Istituzioni di uniformare il proprio operato tanto alla norma di Legge attributiva del potere, quanto alla norma distributiva – si apprende dal portale web ufficiale. Il potere può essere conferito esclusivamente dalla Legge – recita la nota online sul portale web ufficiale. C’è da segnalare però che nell’ambito di tutela e monitoraggio familiare gravitano molteplici figure professionali che ledono il principio di legalità”. Il Garante della Campania, Giuseppe Scialla ha espresso l’importanza del confronto e l’unione tra tutte le figure professionali per attuare il vero interesse e la protezione del minore – “Siamo certi – ha concluso Falivene – che riusciremo a convertire il sistema nell’accezione virtuosa e supportare la famiglia nell’affrontare le criticità. Solo così potremmo attuare il supremo interesse del minore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nella nostra Regione stiamo attuando un programma di analisi dei dati per identificare una concreta opera di supporto alla famiglia e alla genitorialità. Ringrazio vivamente l’avvocato Giovanna Barca, il Garante per l’infanzia Giuseppe Scialla e la Camera minorile per avermi concesso questa preziosa opportunità”.

