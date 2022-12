Consiglio Regionale, la nota. Minori, Falivene:manuale universitario dal webinar

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Si è concluso il corso per avvocati dal titolo “Principio di legalità: Poteri, funzioni e responsabilità genitoriali e professionali in ambito minorile”, organizzato dalla Presidenza del Consiglio regionale dell’Abruzzo con l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza – si legge sul sito web ufficiale. L’ultimo incontro, che chiude il ciclo iniziato l’11 ottobre scorso, ha riguardato nello specifico l’appalto del terzo settore e la normativa nelle strutture residenziali per i minori – La Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene ha voluto “ringraziare il dottore Vito Zincani, l’avvocato Vincenzo Di Girolamo, il presidente di sezione della Cassazione, Domenico Chindemi, la professoressa Maria Cristina Verrocchio, il professor Diego De Carolis, il professor Roberto Veraldi e tutti gli altri docenti che hanno illustrato i punti di forza e i temi nevralgici della normativa del sistema minorile, oltre alla prassi in danno al principio di legalità, contribuendo di fatto al successo di questa stimolante iniziativa – Per questo – ha annunciato Falivene – il 24 febbraio 2023 si terrà una giornata di incontro alla quale saranno invitati Autorità ministeriali e tutti coloro che hanno partecipato al corso e che potranno offrire la propria collaborazione per la stesura di un testo di Istituzione di diritto minorile integrato che affronterà il tema analizzandolo sotto il profilo amministrativo, giuridico-clinico e contabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il risultato sarà un manuale che proporremo alle Università di pedagogia, psicologia, sociologia, assistenti sociali, giurisprudenza e medicina – si legge sul sito web ufficiale. Credo infatti che lo studio universitario sui diritti dei minori debba essere completo e di analisi in tutti gli ambiti – aggiunge la nota pubblicata. Voglio ringraziare – conclude la Garante – il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e tutti Consiglieri regionali che mi hanno concesso tale preziosa opportunità volta a diffondere la cultura della protezione dei diritti dei minori in virtù del principio di legalità”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it