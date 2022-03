Consiglio Regionale, la nota. Mirò, Febbo: opere non sanabili

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Quella del Forum H20 è una denuncia, se pur legittima e comprensibile, che non trova riscontro amministrativo, legale e politico – riporta testualmente l’articolo online. Infatti, le norme sciagurate della sanatoria 2017 del Governo Gentiloni non trovano applicazione nella fattispecie, come ho più volte ribadito e così come confermato da consulenti e tecnici che si sono espressi a riguardo – riporta testualmente l’articolo online. I lavori eseguiti dalla Sile Costruzioni, senza autorizzazioni, non rispondono ai registri di sicurezza, come i recenti eventi atmosferici (anche se non particolarmente copiosi e prolungati) hanno dimostrato – aggiunge testualmente l’articolo online. Dal punto di vista ambientale in diverse occasioni si è espresso il Comitato Via e sono state confermate dal Tribunale Amministrativo – Inoltre, il progetto è in contrasto con lo sviluppo socio-economico del territorio come ho più volte sottolineato personalmente e a nome del Governo e della Maggioranza regionale attuali – L’area metropolitana Chieti-Pescara ha già il triste record europeo (non nazionale) di percentuale più alta tra occupazione di metri quadrati della Grande Distribuzione rispetto alla popolazione; peraltro gli effetti delle vendite e-commerce stanno prendendo il sopravvento tanto che grandi gruppi sono entrati in forte sofferenza – Recenti studi delle dinamiche economiche infatti hanno evidenziato il proliferare, non solo negli Usa ma anche in Europa ed Italia, di zone abbandonate dai centri commerciali che diventano vere e proprie discariche e ricettacoli di attività illegali – precisa la nota online. Se poi la Società nella istanza presentata il 4 marzo 2022 a mezzo PEC, sempre nella logica comprensibile di chi cerca di portare a termine un investimento, pensa di percorrere la strada della non assoggettabilità al PAUR, Provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27 comma 3 D.lgvs 152/2006), per andare direttamente a conferenze di servizi con gli Enti locali, troverà il parere sicuramente contrario della Regione che è già stato esplicitato in più occasioni e comunque da tutta la recente giurisprudenza che non è stata superata e che la ditta “finge” di non conoscere, nonostante fosse stata richiamata in atti anche decisionali del Tribunale amministrativo – Ritengo che non ci siano i presupposti perché il progetto, sempre lo stesso, possa andare avanti ed essere approvato – riporta testualmente l’articolo online. Invito nuovamente i Comuni interessati di Chieti e Cepagatti a seguire le indicazioni della Regione Abruzzo, nella assoluta contrarietà, e contestualmente a mettere in atto tutte le azioni per l’abbattimento e la bonifica o rigenerazione delle aree arrivando ad attivare anche “l’azione sostitutiva”. E’ quanto dichiara il capogruppo regionale di Forza Italia Mauro Febbo – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

