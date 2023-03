Consiglio Regionale, la nota. Mobilità ciclistica, Stella: urge piano regolatore

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Raccolgo l’appello del Coordinamento Interregionale Abruzzo e Molise della FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) al Governo della Regione Abruzzo affinché predisponga al più presto il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, strumento necessario per disciplinare l’intero sistema ciclabile regionale, redatto anche sulla base dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS)”. Ad affermarlo è il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Barbara Stella che aggiunge: “Ricordo che esiste una Legge regionale, la n. 8 del 2013, che ha come finalità, oltre allo sviluppo in sicurezza dell’uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano, anche la predisposizione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica da aggiornare ogni 3 anni – Inoltre, la predisposizione di questi Piani da parte delle regioni è ribadita nella Legge n. 2 del 2018, che all’art. 5 prevede un tempo di 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano nazionale della Mobilità Ciclistica (PGMC), che è stato pubblicato nell’ottobre 2022. È necessario che la Regione Abruzzo si doti al più presto di questo strumento, come altre regioni hanno già fatto, considerando che favorire la mobilità su bicicletta rappresenta oggi un obiettivo fondamentale per diversi motivi: promozione del cicloturismo, miglioramento della qualità dell’aria nelle nostre città, oltre a favorire anche uno stile di vita più sostenibile e sano – riporta testualmente l’articolo online. Sappiamo che con la pandemia l’uso della bicicletta è cresciuto e anche la consapevolezza delle potenzialità di questo mezzo di trasporto, oltre l’uso sportivo e ludico, anche in termini di riduzione del traffico, dell’inquinamento e dell’incidentalità. Per questo presenterò un’Interrogazione regionale per avere risposte chiare sui tempi per la redazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica – si legge sul sito web ufficiale. È quanto mai urgente che il Governo regionale si doti al più presto degli strumenti necessari affinché l’Abruzzo diventi davvero una regione a vocazione ciclistica”, conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

