Consiglio Regionale, la nota. Monaco all’incontro dell’Associazione abruzzese di Roma

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:23 giugno 2026 – 11:53(ACRA) – “Si è tenuto ieri, nella prestigiosa cornice istituzionale di Villa Altieri a Roma, un importante e partecipato incontro promosso dall’Associazione Abruzzese di Roma – si legge sul sito web ufficiale. Un evento che ha visto la partecipazione di numerosi corregionali, amministratori e illustri personalità, riuniti per celebrare e rinsaldare lo storico legame che unisce l’Abruzzo alla Capitale – Desidero innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento per l’invito all’Associazione e al suo Presidente, Dario Nanni, stimato consigliere capitolino di Roma Capitale, che con instancabile dedizione porta avanti le attività e la promozione culturale della nostra comunità sul territorio romano – recita il testo pubblicato online. ​La serata ha visto la prestigiosa presenza del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, venuto a portare il suo saluto alla folta platea di abruzzesi residenti a Roma, a testimonianza di quanto questa comunità sia integrata, attiva e storicamente fondamentale per il tessuto sociale, economico e culturale della Capitale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tra gli ospiti di rilievo, si è registrata inoltre la partecipazione del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, il Prof. Christian Corsi, insieme a una folta delegazione di sindaci giunti direttamente dall’Abruzzo e a numerose altre autorità. ​La straordinaria affluenza di questa sera dimostra, ancora una volta, quanto sia profondo il bisogno di mantenere viva l’identità della propria regione d’origine – L’Abruzzo è strategico per Roma e, allo stesso modo, Roma rappresenta uno snodo cruciale per l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Questo legame indissolubile ci ricorda il valore inestimabile degli abruzzesi nel mondo e, a maggior ragione, di quelli che risiedono nella vicina Capitale, custodi di tradizioni, competenze e di un amore mai assopito per la propria terra – viene evidenziato sul sito web. ​Tuttavia, un momento di così alta partecipazione non può non sollevare una riflessione profonda sul ruolo delle istituzioni regionali – precisa il comunicato. In qualità di componente del CRAM (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo), non posso non rilevare con rammarico come la Giunta Regionale, ormai da anni, non destini risorse adeguate né programmi attività concrete a sostegno di questo organismo – L’associazionismo e le comunità dei nostri emigrati all’estero e in Italia non possono essere lasciati soli o vivere del solo, seppur encomiabile, sforzo volontario – recita il testo pubblicato online. È compito della Regione Abruzzo investire con convinzione sul CRAM, tornando a valorizzare i propri cittadini fuori dai confini regionali come veri e propri ambassadors del territorio, capaci di generare economie, turismo e promozione culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ​L’esempio virtuoso offerto stasera dall’Associazione Abruzzese di Roma e dal consigliere Dario Nanni dimostra che le radici sono vive e forti: spetta ora alla politica regionale dimostrare di essere all’altezza di questo patrimonio umano e identitario”. E’ quanto si legge i una nota di ​Alessio Monaco, Capogruppo di AVS e Componente del CRAM. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it