Consiglio Regionale, la nota. Monaco (AVS): “Approvata risoluzione su modifica nome uscita autostrada Val di Sangro”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– È stata approvata all’unanimità, in Seconda Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, la risoluzione a firma del consigliere regionale Alessio Monaco (AVS), che impegna la Giunta Regionale e la società Autostrade S.p.A. a modificare la denominazione delle uscite autostradali direzione nord e sud di Val di Sangro, rinominandole “Val di Sangro – Costa dei Trabocchi”. “Questa modifica – spiega Monaco – che sembrerebbe un semplice cambiamento toponomastico, in realtà rappresenta un’opportunità concreta per promuovere e valorizzare il nostro territorio, La denominazione proposta, Val di Sangro – Costa dei Trabocchi, riflette lo sviluppo turistico che negli ultimi anni ha ridisegnato l’identità territoriale della costa teatina, grazie alla Via Verde e alla crescente attrattiva della zona – si legge sul sito web ufficiale. L’obiettivo è sfruttare il flusso di transito autostradale per promuovere una delle aree più iconiche e suggestive dell’Abruzzo, collegandola direttamente al brand turistico della Regione”. (com/red)

