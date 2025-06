Consiglio Regionale, la nota. Monaco consegna bandiera Abruzzo ai corregionali in Belgio: “Profonda emozione”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Il consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra, Alessio Monaco, membro del Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM), ha visitato negli scorsi giorni i luoghi più rappresentativi dell’Abruzzo in Belgio e incontrato molti corregionali emigrati – aggiunge la nota pubblicata. A seguire il racconto dell’esperienza – si apprende dal portale web ufficiale. “Durante la permanenza ho avuto l’opportunità di visitare il Parlamento Europeo e la sede di rappresentanza della Regione Abruzzo a Bruxelles, due luoghi simbolici per il dialogo istituzionale e il legame con i nostri corregionali all’estero – A Charleroi, ho avuto l’onore di consegnare la nuova bandiera della Regione Abruzzo a Levino Di Placido, presidente dell’Association des Abruzzes des Charleroi “La Maiella”. Un gesto semplice ma carico di significato, che rafforza il profondo legame con gli abruzzesi nel mondo: donne e uomini che, pur lontani, continuano a custodire con fierezza le proprie radici – precisa il comunicato. Il viaggio si è concluso con la toccante visita alla miniera di carbone Bois du Cazier a Marcinelle, luogo del disastro dell’8 agosto 1956, in cui persero la vita 262 minatori, tra cui 136 italiani e 61 abruzzesi – precisa la nota online. Oggi, quel sito è un museo riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità, a memoria del sacrificio di tanti lavoratori emigrati – aggiunge la nota pubblicata. Esperienze come queste rafforzano l’impegno a mantenere vivi i legami con le comunità abruzzesi nel mondo e a valorizzare la nostra storia”, scrive Monaco – recita il testo pubblicato online. (com/red)

