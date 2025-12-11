Consiglio Regionale, la nota. Monaco: cucina italiana come patrimonio culturale dell’umanità. Evento storico

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:11 dicembre 2025 – 13:01- “La nostra regione ha dato i natali a numerosi maestri dell’arte culinaria, a partire da Villa Santa Maria, patria dei cuochi d’Italia, paese natale di San Francesco Caracciolo, loro Santo Patrono, e sede dello storico Istituto Alberghiero Marchitelli – precisa il comunicato. Professionisti capaci di scrivere pagine importanti della cucina italiana e mondiale, portando alto il nome dell’Abruzzo – In questo momento così significativo, rivolgo a tutti loro un grazie sincero, e un pensiero speciale a quanti non ci sono più, ma che da lassù sorridono orgogliosi – precisa il comunicato. Uno straordinario successo per la cucina italiana, per la nostra storia e per la nostra terra”. Lo scrive in una nota, Alessio Monaco, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra – (com/red)

