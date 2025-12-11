- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Dicembre 11, 2025
Consiglio Regionale, la nota. Monaco: cucina italiana come patrimonio culturale dell’umanità. Evento storico

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:11 dicembre 2025 – 13:01- “La nostra regione ha dato i natali a numerosi maestri dell’arte culinaria, a partire da Villa Santa Maria, patria dei cuochi d’Italia, paese natale di San Francesco Caracciolo, loro Santo Patrono, e sede dello storico Istituto Alberghiero Marchitelli – precisa il comunicato. Professionisti capaci di scrivere pagine importanti della cucina italiana e mondiale, portando alto il nome dell’Abruzzo – In questo momento così significativo, rivolgo a tutti loro un grazie sincero, e un pensiero speciale a quanti non ci sono più, ma che da lassù sorridono orgogliosi – precisa il comunicato. Uno straordinario successo per la cucina italiana, per la nostra storia e per la nostra terra”. Lo scrive in una nota, Alessio Monaco, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra – (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

