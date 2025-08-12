Consiglio Regionale, la nota. Monaco esprime rammarico per il ritardo nell’insediamento della Commissione sull’acqua

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Il Capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Alessio Monaco, esprime il proprio profondo rammarico “per l’inaccettabile ritardo nell’insediamento della Commissione speciale sull’acqua”. “A sei mesi dalla sua istituzione da parte del Consiglio regionale – aggiunge Monaco – la Commissione non ha ancora potuto avviare i propri lavori, una situazione inconcepibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. In seguito alla comunicazione del Presidente del Consiglio regionale del 29 luglio 2025, che ha rinviato la prima seduta, e alla successiva emanazione di un nuovo decreto di nomina dei componenti, avevo inviato una lettera formale chiedendo la convocazione urgente della Commissione”. “Chiediamo di procedere quanto prima, comunque prima della pausa estiva dei lavori consiliari, all’insediamento della Commissione,” si legge nella nota – si legge sul sito web ufficiale. “Il sistema idrico regionale – conclude Monaco – presenta gravi criticità e ogni ulteriore ritardo rappresenta un segnale preoccupante e inaccettabile per i cittadini – precisa il comunicato. È con rammarico che constatiamo questa inerzia”. Il gruppo AVS sottolinea l’importanza di un’azione immediata “per permettere alla Commissione di eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, e di iniziare a lavorare sulle problematiche urgenti legate alla gestione dell’acqua in Abruzzo”. (com/red)

