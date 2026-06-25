Consiglio Regionale, la nota. Monaco esprime vicinanza al popolo venezuelano e alle comunità abruzzesi

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 giugno 2026 – 13:12- ​”Esprimo la mia più profonda e sentita vicinanza a tutto il popolo venezuelano, duramente colpito in queste ore dal drammatico sisma che ha scosso il Paese – In questo momento di profondo dolore e trepidazione, voglio far sentire la mia vicinanza e quella del gruppo AVS in particolare ai tanti cittadini di origine italiana ed abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Abruzzo, per la sua storia, sa bene cosa significhi convivere con la drammaticità del terremoto e si stringe ai suoi figli all’estero – riporta testualmente l’articolo online. ​Il legame tra l’Abruzzo e il Venezuela ha radici storiche profonde, nate dal grande fenomeno dell’emigrazione che ha visto il suo picco soprattutto nel secondo dopoguerra, a partire dagli anni ’50. In quel periodo, tantissimi nostri conterranei lasciarono la regione per cercare un futuro in Sudamerica, contribuendo in modo decisivo alla crescita e allo sviluppo del Venezuela – si legge sul sito web ufficiale. Oggi la comunità di origine abruzzese conta migliaia di persone – si apprende dalla nota stampa. ​Un attestato di forte e sentita vicinanza va alle nove associazioni di abruzzesi in Venezuela, ufficialmente aderenti e riconosciute dal Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM), del quale sono componente – recita la nota online sul portale web ufficiale. ​Questo straordinario tessuto associativo rappresenta un punto di riferimento fondamentale sul territorio, anche in momenti di emergenza come questo”. Così, in una nota, ​Alessio Monaco Capogruppo AVS e Componente del Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM). (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it