Consiglio Regionale, la nota. Monaco: finanziato il recupero dell’Ostello della Gioventù “Padre Lorenzo Polidoro” di Rosello

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Alessio Monaco, esprime grande soddisfazione per il finanziamento ottenuto dal Comune di Rosello per il recupero e la ristrutturazione dell’Ostello della Gioventù “Padre Lorenzo Polidoro”. “Anche se si tratta di una graduatoria provvisoria – precisa il consigliere – il progetto si è classificato al 20° posto, garantendo l’accesso al finanziamento”. “L’intervento – spiega Monaco – prevede un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro: 2 milioni dalla Regione Abruzzo; 300 mila euro a carico del Comune di Rosello”. “È un sogno che si realizza – dichiara Monaco – frutto di una progettazione seria e all’avanguardia dello studio “LAP architettura”, che trasformerà l’Ostello in un moderno Polo di Educazione Ambientale e Ostello della Gioventù, all’interno della nostra straordinaria Riserva Naturale Regionale Abetina di Rosello – aggiunge testualmente l’articolo online. L’immobile, da tempo in stato di abbandono, è di proprietà del Comune di Lanciano a seguito della donazione del defunto Padre Lorenzo Polidoro – riporta testualmente l’articolo online. L’amministrazione di Lanciano ha concesso piena disponibilità alla riqualificazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Sindaco Monaco ringrazia il collega Filippo Paolini, Sindaco di Lanciano, per la collaborazione – si apprende dalla nota stampa. L’edificio, una volta ristrutturato ospiterà studenti, ricercatori, ragazzi e gruppi scolastici,diventando un punto di riferimento per la formazione, la sostenibilità e il turismo ambientale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ora attendiamo la conferma definitiva per avviare i lavori – conclude Monaco –. Sarà un progetto di rigenerazione urbana straordinario,che restituirà dignità e funzione a un luogo simbolico, nel cuore del nostro patrimonio naturalistico”. (com/red)

