Consiglio Regionale, la nota. Monaco: grande successo per l’incontro “La salute è ancora un diritto?”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Grande partecipazione di pubblico all’incontro-dibattito di Francavilla al Mare “La salute è ancora un diritto?”, un evento che ha acceso i riflettori sulla grave situazione della sanità in Abruzzo – recita il testo pubblicato online. L’incontro, organizzato da Alleanza Verdi Sinistra Abruzzo, ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore, rappresentanti istituzionali e cittadini preoccupati per il futuro del sistema sanitario regionale”. E’ quanto si legge in una nota a firma del consigliere regionale Alessio Monaco (AVS) che spiega: “Dopo i saluti introduttivi di Lucrezio Paolini (Europa Verde – Verdi Abruzzo) e di Luisa Russo (Sindaco di Francavilla al Mare), moderati dalla brava Gioia Salvatore, si sono susseguiti interventi di alto profilo: Alessio Monaco, Consigliere Regionale, Capogruppo Alleanza Verdi Sinistra Abruzzo, dopo aver spiegato il tema dell’incontro con la duplice forma dell’investimento di spese sulla sanità e la necessità di tutelare l’ambiente per migliorare la qualità della vita e ridurre il rischio di malattie, ha sottolineato la grave crisi della medicina del territorio: in particolare nelle aree interne e svantaggiate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Genoveffa Iacovella, Coordinatrice volontari Sportello Salute Provincia di Chieti, con un caloroso intervento particolarmente apprezzato, ha portato la voce dei cittadini e delle loro difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari – Mauro Petrucci, Segretario Regionale Abruzzo Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, ha evidenziato le criticità della medicina del territorio e la carenza di personale – Luciano D’Amico, Consigliere Regionale Abruzzo, Rettore Emerito Università degli Studi di Teramo, ha offerto una visione d’insieme delle sfide che il sistema sanitario abruzzese deve affrontare – Giulio Borrelli, Sindaco di Atessa, Componente Comitato ristretto Sindaci ASL 02, ha portato l’esperienza diretta degli amministratori locali nella gestione dei servizi sanitari – precisa la nota online. Le conclusioni sono state affidate a Ignazio Marino, chirurgo, eurodeputato e vicepresidente del Gruppo Greens/EFA al Parlamento europeo, il quale ha ribadito con forza la necessità di garantire il diritto alla salute sancito dalla Costituzione, senza compromessi legati a logiche di bilancio o spese militari – precisa il comunicato. L’incontro ha messo in luce dati allarmanti, confermati dal recente rapporto della Fondazione Gimbe e dall’indagine sui LEA: Mobilità passiva record: nel 2022, l’Abruzzo ha registrato un saldo negativo di 104 milioni di euro, collocandosi tra le regioni con la peggiore performance – Crescente ruolo del settore privato: oltre la metà della spesa per ricoveri e prestazioni specialistiche fuori regione finisce nelle casse della sanità privata accreditata – si legge sul sito web ufficiale. 120.000 cittadini abruzzesi rinunciano alle cure: a causa di difficoltà economiche, un numero crescente di persone non riesce ad accedere ai servizi sanitari – aggiunge la nota pubblicata. La situazione richiede interventi urgenti quali il rafforzamento dei servizi sanitari regionali – precisa la nota online. Investimenti in strutture e personale sanitario – riporta testualmente l’articolo online. Miglioramento dell’offerta di prestazioni specialistiche e la garanzia di un accesso equo alle cure per tutti i cittadini – aggiunge la nota pubblicata. L’incontro di Francavilla al Mare ha rappresentato un importante momento di confronto e di mobilitazione per la difesa del diritto alla salute dei cittadini abruzzesi” conclude la nota di Monaco – recita il testo pubblicato online. (com/red)

