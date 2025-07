Consiglio Regionale, la nota. Monaco: i tagli alle riserve naturali in Commissione Vigilanza

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Sui tagli alle riserve naturali regionali, il consigliere regionale di AVS Alessio Monaco ottiene la convocazione della Commissione di Vigilanza per giovedì 10 luglio – riporta testualmente l’articolo online. “Un segnale allarmante per ambiente e territori – La drastica riduzione dei fondi destinati alle 25 riserve naturali regionali d’Abruzzo rappresenta un colpo pesante al sistema ambientale, culturale ed educativo del nostro territorio – recita il testo pubblicato online. Le riserve non sono solo aree protette, ma presìdi fondamentali per la tutela della biodiversità, la ricerca scientifica, l’educazione ambientale e il turismo sostenibile”, ha dichiarato Monaco che aggiunge: “Il taglio delle risorse rischia di compromettere l’operatività di queste aree, mettendo a rischio personale, attività e progettualità consolidate negli anni”. Il Consigliere regionale Alessio Monaco, “dopo il respingimento del proprio emendamento al bilancio 2025 per il reintegro dei fondi e la mancata soluzione in sede di Conferenza dei Capigruppo, ha richiesto e ottenuto la convocazione urgente della Commissione di Vigilanza – viene evidenziato sul sito web. Saranno auditi: l’assessore Emanuele Imprudente (Aree Protette), l’assessore Mario Quaglieri (Bilancio), i 25 Sindaci dei Comuni interessati, i gestori delle riserve naturali – precisa il comunicato. “Mi auguro che questa sia finalmente l’occasione per un confronto serio e trasparente, che porti al ripristino delle risorse e alla salvaguardia di un patrimonio prezioso per l’intera comunità abruzzese” ha concluso Monaco – (com/red)

