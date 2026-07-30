Consiglio Regionale, la nota. Monaco: Il centrodestra parla di aree interne ma poi le penalizza con il collegio unico

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:30 luglio 2026 – 17:37- “Si è svolta oggi la seduta della Commissione Statuto per proseguire l’esame della riforma elettorale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Devo ribadirlo con forza: la Regione Abruzzo ha ben altre urgenze a cui dare risposte immediate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tornare a mettere mano alla legge elettorale regionale non è un’esigenza, né tantomeno un’emergenza richiesta dai cittadini – precisa la nota online. Il sistema attuale ha ampiamente dimostrato di funzionare: ha garantito negli anni la governabilità, la stabilità dell’esecutivo, la rappresentanza di genere e la tutela di tutti i territori”. A dichiararlo è Alessio Monaco, capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra (AVS) nel Consiglio Regionale dell’Abruzzo, a margine dei lavori della Commissione per l’attuazione e le modifiche allo Statuto – riporta testualmente l’articolo online. “Questa maggioranza di centrodestra continua a riempirsi la bocca parlando di aree interne, aree montane e territori disagiati, ma poi, nei fatti, approva sistematicamente provvedimenti che vanno esattamente nella direzione opposta e a tutto svantaggio di queste realtà – incalza Monaco -. La proposta del Presidente Marsilio sul ‘Collegio Unico Regionale’ è l’ennesima dimostrazione di questa ipocrisia politica: accorpare l’intero Abruzzo in un unico e immenso bacino elettorale significa penalizzare gravemente i piccoli comuni e le zone interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Parliamo di territori che rappresentano la porzione geograficamente più estesa della nostra regione e quella con i problemi più complessi, ma che con questa riforma rischiano di restare del tutto senza voce e senza rappresentanti, a vantaggio dei soli centri urbani a maggiore densità demografica”. Per contrastare questo impianto e offrire un’alternativa concreta e strutturata, il capogruppo di AVS ha provveduto a presentare un emendamento interamente sostitutivo al Progetto di Legge n. 18/2024, accompagnato da una dettagliata Relazione Illustrativa che ripercorre l’evoluzione del sistema politico fino all’urgenza di frenare l’astensionismo – recita il testo pubblicato online. “Oggi l’elezione del Consiglio e del Presidente della Regione è rimasta l’unica vera consultazione democratica diretta al di sopra del livello comunale, dopo la trasformazione delle Province in enti di secondo livello – spiega Monaco -. Con il mio emendamento proponiamo una norma alternativa, studiata appositamente per garantire la pari dignità e la piena rappresentanza di ogni porzione d’Abruzzo attraverso l’istituzione di 29 collegi uninominali – precisa la nota online. Un modello a misura d’uomo basato su piccoli collegi che riavvicinano i cittadini alle istituzioni: dalla costa alle zone montane e interne, ogni comunità deve avere la certezza di portare la propria voce e le proprie istanze direttamente nell’Emiciclo”. La proposta alternativa targata AVS poggia su pilastri chiari e solidi: la creazione dei piccoli collegi favorisce il radicamento e la conoscenza diretta tra candidato e territorio contrastando l’astensionismo; la scheda diventa lineare e si supera la caccia alle preferenze manuali che avvantaggia le grandi macchine economiche, garantendo al contempo la parità di genere con il tetto massimo del 60% per ciascun genere nelle liste; si elimina il voto disgiunto per evitare frammentazioni ed estendere automaticamente il voto al candidato Presidente garantendo stabilità; infine si tutela la rappresentanza con un riparto dei seggi su base proporzionale regionale con soglie di sbarramento, assegnando poi i seggi nei singoli collegi a chi ottiene il maggior consenso sul proprio territorio – recita il testo pubblicato online. “Non servono riforme calate dall’alto che penalizzano le aree interne e allontanano la gente dalla politica – si apprende dal portale web ufficiale. Se la maggioranza intende proseguire su questo percorso in Commissione, la nostra risposta è un testo completo, serio e motivato che restituisce centralità alle persone e garantisce la dignità e la rappresentanza di tutti i territori abruzzesi”, conclude Monaco – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it