Consiglio Regionale, la nota. Monaco: inaccettabile il taglio ai fondi per le Aree protette regionali

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Alessio Monaco, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Consiglio Regionale, denuncia “il taglio di risorse destinate alle Riserve da parte della Giunta Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel bilancio perl’anno 2025, infatti, viene previsto un taglio del 20% del finanziamento per le Aree Protette”. “Chiederò la convocazione urgente della Prima Commissione Bilancio e della Capigruppo, con la partecipazione dei 25 Comuni e dei gestori interessati, per scongiurare la mancata programmazione delle risorse, che sta mettendo a dura prova il sistema delle piccole aree protette abruzzesi”, afferma il consigliere Monaco – riporta testualmente l’articolo online. “L’ulteriore riduzione dei fondi potrebbe avere conseguenze fatali, mettendo a rischio la sopravvivenza delle unità lavorative e la qualità dei servizi offerti” afferma Di Marco che aggiunge: “Le Aree Naturali Protette istituite per tutelare specifici valori naturalistici e culturali, forniscono una vasta gamma di beni e servizi essenziali per il benessere e la salute dei cittadini, come dimostrato da numerosi studi – Negli anni, alle funzioni di conservazione si sono affiancate attività di promozione di un’economia sostenibile, orientata al benessere duraturo delle comunità locali – I benefici complessivi superano ampiamente i costi di gestione – Investire nelle aree protette non solo garantisce la tutela dell’ambiente, ma rappresenta anche un’opportunità concreta di sviluppo per i territori che le ospitano – È urgente garantire la stabilità del personale delle Riserve Regionali, che vive in una condizione di precarietà estrema, legata a finanziamenti annuali insufficienti rispetto ai fabbisogni minimi”. Il consigliere Monaco aveva già richiesto, con un emendamento in fase di approvazione del bilancio, “la necessità di aumentare la dotazione delle Riserve Regionali, oltre al rifinanziamento dei Centri di Educazione Ambientale, riconosciuti ai sensi della L.R. 122/99”. (com/red)

