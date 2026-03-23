Consiglio Regionale, la nota. Monaco: L’Abetina di Rosello al centro della Giornata Internazionale delle Foreste

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:23 marzo 2026 – 08:32(ACRA) – Il 21 marzo si celebrata la Giornata Internazionale delle Foreste, istituita nel 2012 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – Una ricorrenza che nasce con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza delle foreste per la vita delle persone e per le generazioni future, evidenziandone il ruolo fondamentale nella lotta alla povertà, nella sostenibilità ambientale e nella sicurezza alimentare globale – Proprio in questa occasione è stato dedicato uno spot su tutte le reti Rai, che valorizza il riconoscimento del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste all’Abetina di Rosello come primo bosco vetusto d’Italia, autentico scrigno di biodiversità. A darne notizia è il consigliere regionale di AVS Alessio Monaco – recita il testo pubblicato online. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it