Consiglio Regionale, la nota. Monaco: oggi si celebra la Giornata degli Abruzzesi nel Mondo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Oggi, 5 agosto, celebriamo la Giornata degli Abruzzesi nel Mondo, istituita dalla Regione Abruzzo per rendere omaggio a tutti coloro che, pur vivendo lontano, hanno mantenuto vivo il legame con la propria terra d’origine – È un momento di memoria e riconoscenza verso chi ha costruito ponti tra l’Abruzzo e il mondo, custodendo e tramandando con orgoglio le radici, i valori e le tradizioni della nostra regione”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere regionale di AVS e componente del Cram, Alessio Monaco – riporta testualmente l’articolo online. “L’emigrazione – aggiunge – è una delle pagine più profonde della storia abruzzese – Migliaia di uomini e donne hanno lasciato la nostra terra in cerca di lavoro, dignità e futuro – Hanno attraversato oceani e confini portando con sé la lingua, la cultura e l’amore per l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Oggi, grazie a loro, l’Abruzzo vive anche fuori dai suoi confini: nelle comunità di emigrati che continuano a tenere viva la nostra identità, nelle storie di successo nate dal sacrificio, nei valori trasmessi di generazione in generazione – si apprende dalla nota stampa. Ricordare l’emigrazione significa onorare il coraggio di chi è partito e costruire un ponte tra passato e futuro, tra memoria e speranza – viene evidenziato sul sito web. Un pensiero speciale a tutte le famiglie abruzzesi nel mondo: siete parte viva della nostra storia e della nostra comunità globale – Grazie per continuare a essere Abruzzo, ovunque vi troviate”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it