Consiglio Regionale, la nota. Monaco: “Ricordo in Consiglio regionale di Papa Francesco. Profondo legame con Abruzzo”

Oggi, in occasione della prima seduta del Consiglio Regionale dell'Abruzzo dopo la morte di Papa Francesco, è stato osservato, su proposta del consigliere Alessio Monaco, un minuto di silenzio in suo ricordo. "Papa Francesco – dichiara Monaco – con la sua enciclica Laudato Si, ha lanciato un appello globale per la cura del nostro pianeta e la giustizia sociale, portando avanti una ferma lotta contro la guerra, il riarmo e la violenza. Il suo impegno per la pace ha guidato il mondo intero, e il clamore del suo funerale, accompagnato dalla presenza di folle oceaniche, è un chiaro segno della sua grandezza e dell'impatto duraturo che ha avuto, seminando speranza per l'umanità. Il legame tra Papa Francesco e l'Abruzzo è stato forte e profondo, segnato da momenti significativi che hanno unito la fede, la speranza e la solidarietà. Un evento storico fu la sua partecipazione alla Perdonanza a L'Aquila nell'agosto 2022, dove scrisse una pagina memorabile nella tradizione religiosa aquilana, simboleggiando il perdono e la pace. Il presepe di Castelli, realizzato con le pregiate ceramiche locali, è stato un altro segno del legame con il Santo Padre, esposto in Piazza San Pietro durante i festeggiamenti natalizi. La sua presenza ha rappresentato un momento di festa e di condivisione della fede, con la partecipazione attiva di Papa Francesco". "Il Comune di Rosello, inoltre, ha avuto l'onore di donare l'albero di Natale a Piazza San Pietro nel 2022. Alto 30 metri, l'albero è stato inaugurato il 3 dicembre e addobbato con cura dagli alunni dell'Istituto Comprensivo Benedetto Croce di Quadri, dai nonni della Casa di Riposo Sant'Antonio di Borrello e dagli ospiti della struttura psichiatrica riabilitativa "Quadrifoglio". Questo gesto ha rappresentato un forte segno di unione e solidarietà tra l'Abruzzo e Papa Francesco, arricchendo le festività natalizie con un messaggio di speranza e comunità", ha detto in conclusione il consigliere Monaco.

