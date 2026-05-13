Consiglio Regionale, la nota. Monaco: “Sciacallaggio politico da Campitelli. Non accetto lezioni da chi era assente”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:13 maggio 2026 – 17:13– “Le dichiarazioni del consigliere Campitelli sono di una gravità inaudita e rappresentano il punto più basso toccato da questa maggioranza dall’inizio della legislatura” commenta il capogruppo AVS, Alessio Monaco – “Definire ‘squallida’ l’opposizione per coprire la propria incapacità politica è un atto di sciacallaggio che rispedisco al mittente con sdegno – Campitelli non si deve permettere di usare il nome di Francesco Prospero o il dolore della sua famiglia per giustificare il fallimento politico della destra” aggiunge – si apprende dalla nota stampa. “La verità è sotto gli occhi di tutti e i verbali dell’Aula non mentono: la maggioranza non aveva i numeri, punto – aggiunge testualmente l’articolo online. Erano sotto a prescindere dalla tragica fatalità che ha colpito il collega Prospero, al quale ho già espresso personalmente e privatamente il mio cordoglio questa mattina, con la dignità e il silenzio che un lutto universale richiede – recita la nota online sul portale web ufficiale. È semmai Campitelli a dover spiegare ai cittadini abruzzesi e alla sua stessa coalizione perché lui, per primo, fosse assente ingiustificato, contribuendo al naufragio della seduta – È paradossale e offensivo che chi diserta l’Aula – aggiunge Monaco – pretenda di dare lezioni di educazione, rispetto o presenza istituzionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La politica è una cosa seria e si fa con i numeri e con la presenza, non con la retorica del fango – aggiunge testualmente l’articolo online. Tentare di nascondere le frizioni interne alla maggioranza e i dubbi sulla legge elettorale dietro un dramma familiare è l’unico vero atto ‘miserabile’ di questa vicenda”. “Non accettiamo lezioni di moralità da nessuno, men che meno da chi scambia il Consiglio Regionale per un palcoscenico dove recitare sceneggiate vittimistiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La maggioranza ha fallito il test dell’Aula perché è divisa e disorganizzata – viene evidenziato sul sito web. Se Campitelli vuole trovare i responsabili del fallimento di ieri – conclude – non deve guardare i banchi dell’opposizione: gli basta guardarsi allo specchio o controllare il registro delle presenze – si apprende dalla nota stampa. Ci vediamo il 26 maggio, sperando che per allora abbiano imparato che il rispetto per i defunti inizia dal silenzio, non dai comunicati stampa”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it