Consiglio Regionale, la nota. Monaco: Soddisfazione per lo stop all’estrazione di gas a Bomba

Il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, attraverso una nota del consigliere regionale Alessio Monaco, "esprime profonda soddisfazione per il parere negativo espresso dalla Commissione VIA della Regione Abruzzo nei confronti del progetto di nuove stazioni per l'estrazione di gas nel territorio di Bomba". Monaco ribadisce che "l'unica soluzione concreta per tutelare e valorizzare questo territorio, dal grande pregio ambientale e paesaggistico, è l'approvazione della proposta di legge presentata dal gruppo "Patto per l'Abruzzo" lo scorso 5 luglio 2024, di cui è primo firmatario e che prevede l'istituzione della Riserva Naturale Regionale "Lago di Bomba", su un'area di circa 945 ettari. La proposta, sostenuta dai sindaci dei comuni interessati – Atessa, Bomba, Colledimezzo, Monteferrante, Pennadomo, Pietraferrazzana, Villa Santa Maria – è orientata a mettere fine a ogni minaccia ambientale, garantendo una visione di sviluppo sostenibile. Tra gli obiettivi della futura riserva: conservazione della naturalità e del paesaggio; salvaguardia della risorsa idrica; promozione dei servizi ecosistemici; tutela delle attività tradizionali e delle comunità locali". "Proprio in questi giorni – aggiunge Monaco – ho sollecitato il Presidente della Seconda Commissione Consiliare Regionale per la ripresa immediata dei lavori sulla proposta di legge. La priorità ora è arrivare all'approvazione definitiva. Alleanza Verdi e Sinistra conferma il proprio impegno per una regione che metta al centro la tutela dell'ambiente e il benessere delle future generazioni".

