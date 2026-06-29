Consiglio Regionale, la nota. Monaco su Distretto sanitario di Villa Santa Maria

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:29 giugno 2026 – 13:43- “La Giunta regionale continua a parlare di aree montane che vanno salvaguardate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Eppure, nei fatti, la scelta di questo governo va in direzione opposta: non si tutela nulla e a pagare il conto più salato sono sempre i territori più fragili della nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non parliamo di una fatalità, ma del risultato di precise e penalizzanti scelte politiche – si apprende dalla nota stampa. ​Il caso più eclatante e doloroso è sotto gli occhi di tutti e riguarda il progressivo e inaccettabile svuotamento del Distretto Sanitario di Villa Santa Maria, presidio che offre ormai appena 7 prestazioni specialistiche rispetto alle 17 storiche, con calendari cruciali come Cardiologia e Urologia ridotti a una sola presenza mensile, e Ginecologia e Psicologia a sole due volte al mese – recita la nota online sul portale web ufficiale. I cittadini, stanchi di subire questo costante abbandono e un servizio di Radiologia ridotto al minimo, sono scesi in piazza e hanno risposto con forza promuovendo una petizione popolare e un formale atto di diffida, preoccupati anche per l’imminente pensionamento del Direttore Sanitario, il Dott. Arnaldo Rossi, che rischia di azzerare o ridurre prestazioni di prossimità vitali come l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e le vaccinazioni pediatriche”. ​Il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Alessio Monaco – si legge in una nota – è sceso al fianco di questi cittadini in questa battaglia di civiltà e, per fare immediata chiarezza, “ha promosso e depositato la richiesta urgente di convocazione della Commissione Vigilanza in Regione, richiedendo l’audizione formale dei vertici della sanità e dell’assessorato – riporta testualmente l’articolo online. Il consigliere regionale ha inoltre rivolto un ringraziamento sincero ai promotori e primi firmatari di questa mobilitazione, Mauro Carbonetta, Vito Paolini e Marvi Scutti, per aver dato voce al territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. ​A un quadro già drammatico si aggiungono la grave carenza del servizio di emergenza-urgenza medicalizzata e il totale disinteresse per gli accordi di confine – si apprende dalla nota stampa. L’esempio più evidente è l’ospedale di Agnone, lasciato privo di tutele nonostante sia da sempre un punto di riferimento sanitario vitale e indispensabile per tutti i cittadini dell’Alto Vastese”. ​”La politica si misura sugli atti e sui fatti, non sulla propaganda – si apprende dal portale web ufficiale. E i fatti dimostrano che la giunta regionale sta girando le spalle all’Abruzzo montano – riporta testualmente l’articolo online. Non faremo un solo passo indietro: i diritti di Villa Santa Maria e di tutte le nostre aree interne vanno difesi concretamente”, conclude Monaco – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it