Consiglio Regionale, la nota. Monaco su estrazione gas Lago di Bomba: serve chiarezza. Marsilio dica da che parte sta

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:24 febbraio 2026 – 15:05- “Oggi in Commissione Ambiente del Consiglio regionale d’Abruzzo è stata discussa la risoluzione che mi vede primo firmatario, come Capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, e che sarà a breve posta al voto”, scrive il consigliere regionale, Alessio Monaco, e aggiunge: “Durante la seduta abbiamo audito il Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente della Giunta regionale d’Abruzzo, Pierpaolo Pescara, sugli aggiornamenti relativi al parere del Comitato VIA nazionale sul progetto di estrazione gas in località Collesanto, nell’area del Lago di Bomba – viene evidenziato sul sito web. La risoluzione è chiara: impegna la Regione a esprimere una posizione netta di contrarietà al progetto, ad attivarsi in tutte le sedi istituzionali competenti e a difendere il Lago di Bomba da un intervento che presenta criticità ambientali, paesaggistiche e di sicurezza non sottovalutabili – precisa il comunicato. Parliamo di un’infrastruttura estrattiva che insiste su un’area delicata, sotto un bacino artificiale e in un contesto già fragile dal punto di vista idrogeologico – Non è una questione ideologica: è una scelta di responsabilità verso le comunità locali e verso il futuro dell’Abruzzo – Il gruppo consiliare di Alleanza Verdi e Sinistra ha chiesto massima chiarezza perché qui si decide quale modello di sviluppo vogliamo: continuare a puntare su attività fossili impattanti oppure investire su tutela ambientale, turismo sostenibile e valorizzazione delle aree interne – si apprende dalla nota stampa. Per la prossima seduta abbiamo chiesto di audire il sindaco del Comune di Bomba, Raffaele Nasuti, per illustrare i contenuti dell’opposizione al TAR Abruzzo già promossa dal Comune, e di ascoltare formalmente anche il governo regionale guidato da Marco Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il governo Marsilio dica con chiarezza da che parte sta: con la tutela del Lago di Bomba e delle comunità locali oppure con le scelte calate dall’alto dal governo guidato da Giorgia Meloni – precisa il comunicato. Noi voteremo convintamente questa risoluzione e continueremo a batterci, dentro e fuori le istituzioni, per difendere il nostro territorio e il futuro dell’Abruzzo”, conclude Monaco – (com/red)

