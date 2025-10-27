Consiglio Regionale, la nota. Monaco su ospedale “Caracciolo ” di Agnone: “Servono risposte concrete”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Le aree di confine e montane non possono essere dimenticate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’ospedale “Caracciolo” di Agnone rappresenta un presidio sanitario essenziale non solo per il Molise, ma anche per l’Abruzzo, in particolare per le popolazioni dell’alto Vastese e del versante sangrino – recita il testo pubblicato online. Non possiamo accettare che i confini amministrativi diventino barriere che negano diritti fondamentali e impoveriscono tutti, specialmente le comunità più fragili”. Lo dichiara il consigliere regionale e capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Alessio Monaco, promotore insieme al consigliere Vincenzo Menna della Risoluzione n. 35 del 30 settembre 2025 che sarà discussa martedì 28 ottobre, alle ore 10, in seduta straordinaria e urgente della V Commissione consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, presieduta da Paolo Gatti, presso la sala “G. D’Annunzio” del Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. All’ordine del giorno, oltre all’esame della risoluzione, sono previste le audizioni di Silvana Di Palma, sindaco di Castiglione Messer Marino e componente del Comitato Ristretto della ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti, e di Daniele Saia, sindaco di Agnone e presidente della Provincia di Isernia – si apprende dal portale web ufficiale. “Nel 2025 è inaccettabile che cittadini che vivono in territori montani e disagiati debbano rinunciare al diritto alla salute a causa di logiche burocratiche o confini amministrativi – precisa il comunicato. Serve una visione interregionale, responsabile, capace di rafforzare la cooperazione sanitaria tra Abruzzo e Molise – si apprende dalla nota stampa. Difendere il “Caracciolo” significa tutelare una sanità di prossimità e garantire pari diritti a tutte e tutti, indipendentemente dalla geografia”, conclude Monaco – recita il testo pubblicato online. (com/red)

