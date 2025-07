Consiglio Regionale, la nota. Monaco su Pichuco Festival: “Omaggio abruzzese ad Aníbal Troilo”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Ho partecipato, in rappresentanza del Cram Abruzzo, a una straordinaria iniziativa culturale promossa dall’Associazione Pichuco e dal Comune di Archi: un festival dedicato ad Aníbal “Pichuco” Troilo (1914–1975), uno dei più grandi maestri del tango argentino – aggiunge testualmente l’articolo online. Una figura che ha segnato profondamente il panorama musicale del ’900, noto in tutto il mondo per il suo stile intenso e lirico, capace di trasmettere emozioni profonde attraverso il suono del suo bandoneón”. Lo rende noto il consigliere regionale Alessio Monaco di Alleanza Verdi Sinistra e spiega: “Il soprannome “Pichuco” gli fu dato da bambino dal padre, ed è diventato simbolo di una carriera straordinaria e appassionata – viene evidenziato sul sito web. L’iniziativa ha ricevuto ampio riconoscimento, anche da parte dell’agenzia ANSA di Buenos Aires e della stampa nazionale argentina, che ha sottolineato il valore simbolico di questo evento: un piccolo borgo abruzzese che rende onore a un suo illustre discendente, ambasciatore della musica e dell’anima latina nel mondo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un sentito ringraziamento al Sindaco di Archi Nicola De Laurentis, all’Associazione Pichuco e a tutti gli organizzatori – precisa la nota online. Il festival non è stato solo un omaggio musicale, ma un atto di memoria, un ponte culturale tra l’Abruzzo e l’Argentina tra emigrazione, radici e identità. Raccontare storie come quella di Pichuco significa valorizzare l’eredità di chi, partito da questa terra, ha saputo portarne nel mondo il talento, la passione e il cuore”, conclude Monaco – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it