Consiglio Regionale, la nota. Monaco su Premio “Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico 2025”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:24 novembre 2025 – 10:31- “Ieri mattina, presso il Salone Becci del Porto Turistico Marina di Pescara, si è svolta la cerimonia ufficiale della 41ª edizione del Premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico, promosso dalla Camera di Commercio Chieti Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Un’importante iniziativa che riconosce il valore di imprese, lavoratori e professionisti che, con impegno e costanza, hanno contribuito allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio – recita il testo pubblicato online. Ho avuto l’onore di partecipare a questa significativa manifestazione, che premia storie di dedizione, visione e radicamento nei territori – La cerimonia, alla presenza di numerose autorità, imprenditori e lavoratori, ha messo al centro i valori del lavoro, della fedeltà e della resilienza – È un segnale forte che arriva anche dai piccoli comuni e dalle aree interne: esistono imprese che resistono, crescono e innovano, pur nelle difficoltà legate allo spopolamento e all’isolamento – riporta testualmente l’articolo online. Un plauso alla Camera di Commercio Chieti Pescara, alla sua Giunta, al Consiglio e un ringraziamento particolare al Presidente, Cav. Gennaro Strever, per aver continuato a valorizzare il merito e l’eccellenza imprenditoriale abruzzese con una visione concreta e inclusiva – si apprende dal portale web ufficiale. Il Premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico prevede il conferimento di una medaglia camerale e un diploma di benemerenza a lavoratori, imprese e professionisti che si siano distinti per longevità, innovazione o particolare impegno in ambito economico – aggiunge testualmente l’articolo online. Un riconoscimento concreto che dà valore alle storie virtuose del nostro Abruzzo”, così Alessio Monaco, capogruppo in Consiglio di Alleanza Verdi Sinistra – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

