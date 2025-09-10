Consiglio Regionale, la nota. Monaco sugli 80 anni di Don Ciotti: “Sua testimonianza è luce per tanti”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Oggi, 10 settembre 2025, Don Luigi Ciotti compie 80 anni – aggiunge la nota pubblicata. La sua testimonianza è luce per tanti – precisa il comunicato. La sua voce è speranza per chi non ne ha – si apprende dal portale web ufficiale. Il suo impegno è seme di giustizia e fraternità. In Abruzzo e Molise, grazie a Don Alberto Conti, parroco di Castelguidone, direttore della Caritas diocesana di Trivento e fondatore della Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico “Paolo Borsellino”, ci è stata donata la possibilità di conoscere da vicino Don Ciotti – precisa la nota online. Da 12 anni, proprio a Castelguidone e con la presenza di Don Ciotti, si promuove la Giornata della Legalità, dell’Impegno e della Responsabilità. In questo modo abbiamo potuto vivere la forza e i valori delle sue parole – si apprende dalla nota stampa. Auguri, Don Luigi! Con affetto e gratitudine ti siamo vicini oggi e sempre – Ti vogliamo bene”. Lo dichiara il consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Alessio Monaco – recita il testo pubblicato online. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it