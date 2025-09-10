- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Settembre 10, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale, la nota. Monaco sugli 80 anni di Don Ciotti: “Sua...
Politica

Consiglio Regionale, la nota. Monaco sugli 80 anni di Don Ciotti: “Sua testimonianza è luce per tanti”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Oggi, 10 settembre 2025, Don Luigi Ciotti compie 80 anni – aggiunge la nota pubblicata. La sua testimonianza è luce per tanti – precisa il comunicato. La sua voce è speranza per chi non ne ha – si apprende dal portale web ufficiale. Il suo impegno è seme di giustizia e fraternità. In Abruzzo e Molise, grazie a Don Alberto Conti, parroco di Castelguidone, direttore della Caritas diocesana di Trivento e fondatore della Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico “Paolo Borsellino”, ci è stata donata la possibilità di conoscere da vicino Don Ciotti – precisa la nota online. Da 12 anni, proprio a Castelguidone e con la presenza di Don Ciotti, si promuove la Giornata della Legalità, dell’Impegno e della Responsabilità. In questo modo abbiamo potuto vivere la forza e i valori delle sue parole – si apprende dalla nota stampa. Auguri, Don Luigi! Con affetto e gratitudine ti siamo vicini oggi e sempre – Ti vogliamo bene”. Lo dichiara il consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Alessio Monaco – recita il testo pubblicato online. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it