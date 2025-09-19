- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Settembre 19, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale, la nota. Monaco: Sul lago di Bomba serve coerenza, non...
Politica

Consiglio Regionale, la nota. Monaco: Sul lago di Bomba serve coerenza, non ambiguità

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Siamo passati dal nucleare teorizzato da Calenda alle trivelle di Sottanelli e Bonanni – aggiunge la nota pubblicata. Azione sembra oggi impegnata a proporre modelli di sviluppo vecchi, dannosi e incoerenti, come quello dell’estrazione di gas nel bacino del lago di Bomba, proprio nel cuore di un’area delicata e paesaggisticamente unica – Questa vicenda evidenzia un nodo politico: le posizioni sono talmente distanti che occorre chiedersi, seriamente e pubblicamente, se il Patto per l’Abruzzo abbia ancora le condizioni per tenere insieme sensibilità così divergenti – aggiunge la nota pubblicata. Perché continuare a fingere unità dove non c’è rischia di renderci poco credibili di fronte all’elettorato – recita il testo pubblicato online.  E’ doveroso ricordare che Azione fa parte di una coalizione, quella del Patto per l’Abruzzo, e che proprio quella coalizione ha sottoscritto all’unanimità la prima proposta di legge regionale, a mia prima firma, condivisa da tutti i consiglieri di minoranza: l’istituzione della Riserva Naturale Regionale del Lago di Bomba – viene evidenziato sul sito web. Quella proposta legge è nata per proteggere e valorizzare un’area fragile, paesaggisticamente unica e a rischio, e per istituire una vera area protetta – si legge sul sito web ufficiale. Forse Sottanelli ignora che i suoi rappresentanti in Regione hanno sottoscritto e sostenuto quel provvedimento – recita il testo pubblicato online. Farebbero bene, dunque, a chiarirsi prima al loro interno – recita il testo pubblicato online. Alla zona industriale di Val di Sangro, strategica per l’intero Abruzzo, non servono trivelle, ma politiche infrastrutturali e industriali serie – si apprende dalla nota stampa. E voglio ricordare che l’unico governo regionale che ha dato risposte concrete alle richieste dell’allora AD di FCA Sergio Marchionne è stato il governo D’Alfonso, che ha completato la Fondo Valle Sangro e messo le basi per collegare finalmente l’area industriale al porto di Napoli e al Tirreno, con benefici evidenti per il trasporto merci e la competitività.  Il governo Marsilio, nonostante l’opportunità delle risorse del PNNR, ha abbandonato completamente il trasporto su ferro, lasciando la tratta ferroviaria da Piane d’Archi a Castel di Sangro in uno stato di totale degrado, le promesse di rilancio si sono rivelate solo favole elettorali – precisa la nota online. Le vere risposte per la Val di Sangro devono essere: infrastrutture moderne, ferrovia funzionante, programmazione industriale avanzata e sostenibile e costo del lavoro sostenibile – E queste risposte, finora, le ha date solo il centro-sinistra – Tutto il resto – dal gas alle promesse vuote – sono chiacchiere inutili, che non servono né al territorio né al futuro dei giovani abruzzesi”. E’ quanto si legge in una nota a firma del consigliere regionale di AVS – Patto per l’Abruzzo  Alessio Monaco – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it