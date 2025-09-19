Consiglio Regionale, la nota. Monaco: Sul lago di Bomba serve coerenza, non ambiguità

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Siamo passati dal nucleare teorizzato da Calenda alle trivelle di Sottanelli e Bonanni – aggiunge la nota pubblicata. Azione sembra oggi impegnata a proporre modelli di sviluppo vecchi, dannosi e incoerenti, come quello dell’estrazione di gas nel bacino del lago di Bomba, proprio nel cuore di un’area delicata e paesaggisticamente unica – Questa vicenda evidenzia un nodo politico: le posizioni sono talmente distanti che occorre chiedersi, seriamente e pubblicamente, se il Patto per l’Abruzzo abbia ancora le condizioni per tenere insieme sensibilità così divergenti – aggiunge la nota pubblicata. Perché continuare a fingere unità dove non c’è rischia di renderci poco credibili di fronte all’elettorato – recita il testo pubblicato online. E’ doveroso ricordare che Azione fa parte di una coalizione, quella del Patto per l’Abruzzo, e che proprio quella coalizione ha sottoscritto all’unanimità la prima proposta di legge regionale, a mia prima firma, condivisa da tutti i consiglieri di minoranza: l’istituzione della Riserva Naturale Regionale del Lago di Bomba – viene evidenziato sul sito web. Quella proposta legge è nata per proteggere e valorizzare un’area fragile, paesaggisticamente unica e a rischio, e per istituire una vera area protetta – si legge sul sito web ufficiale. Forse Sottanelli ignora che i suoi rappresentanti in Regione hanno sottoscritto e sostenuto quel provvedimento – recita il testo pubblicato online. Farebbero bene, dunque, a chiarirsi prima al loro interno – recita il testo pubblicato online. Alla zona industriale di Val di Sangro, strategica per l’intero Abruzzo, non servono trivelle, ma politiche infrastrutturali e industriali serie – si apprende dalla nota stampa. E voglio ricordare che l’unico governo regionale che ha dato risposte concrete alle richieste dell’allora AD di FCA Sergio Marchionne è stato il governo D’Alfonso, che ha completato la Fondo Valle Sangro e messo le basi per collegare finalmente l’area industriale al porto di Napoli e al Tirreno, con benefici evidenti per il trasporto merci e la competitività. Il governo Marsilio, nonostante l’opportunità delle risorse del PNNR, ha abbandonato completamente il trasporto su ferro, lasciando la tratta ferroviaria da Piane d’Archi a Castel di Sangro in uno stato di totale degrado, le promesse di rilancio si sono rivelate solo favole elettorali – precisa la nota online. Le vere risposte per la Val di Sangro devono essere: infrastrutture moderne, ferrovia funzionante, programmazione industriale avanzata e sostenibile e costo del lavoro sostenibile – E queste risposte, finora, le ha date solo il centro-sinistra – Tutto il resto – dal gas alle promesse vuote – sono chiacchiere inutili, che non servono né al territorio né al futuro dei giovani abruzzesi”. E’ quanto si legge in una nota a firma del consigliere regionale di AVS – Patto per l’Abruzzo Alessio Monaco – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

