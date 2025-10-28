Consiglio Regionale, la nota. Monaco: Voto unanime sulla risoluzione per l’ospedale di Agnone

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Oggi si è tenuta la seduta straordinaria della Commissione Sanità del Consiglio regionale dell’Abruzzo, che ha approvato all’unanimità la risoluzione per la salvaguardia dell’ospedale “Caracciolo” di Agnone – si apprende dalla nota stampa. Un segnale forte, bipartisan, che riafferma un principio fondamentale: il diritto alla salute non può conoscere confini”. Lo dichiara il consigliere regionale e capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Alessio Monaco, primo firmatario della risoluzione n. 35 del 30 settembre 2025, insieme al collega Vincenzo Menna, sottoscritta in sede di Commissione anche dal consigliere Francesco Prospero, a conferma della condivisione dell’intero centrodestra e del Patto per l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “Il presidio ospedaliero di Agnone – aggiunge – svolge da sempre una funzione essenziale per i territori montani e di confine, garantendo cure e assistenza anche a numerosi cittadini abruzzesi, in particolare dell’Alto Vastese e del Sangro – È proprio nei territori più fragili e periferici che si misura la tenuta del nostro sistema sanitario – Per questo è indispensabile rafforzare la cooperazione tra Abruzzo e Molise attraverso accordi interregionali efficaci e duraturi – precisa la nota online. Un ringraziamento particolare è rivolto al Sindaco di Agnone e Presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, e alla Sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma, per gli interventi precisi e concreti durante l’audizione in Commissione – «Le loro parole aggiunge Monaco hanno confermato quanto il “Caracciolo” sia centrale per la tenuta sociale e sanitaria di un’intera area montana – viene evidenziato sul sito web. “La battaglia per una sanità di prossimità – conclude Monaco – è una battaglia di civiltà, che richiede impegno istituzionale e unità politica – si apprende dal portale web ufficiale. Oggi il Consiglio regionale ha dato un segnale chiaro – riporta testualmente l’articolo online. Ora è il momento di andare avanti: attuare gli impegni, aprire un tavolo stabile con la Regione Molise, coinvolgere il Commissario ad acta e gli assessorati regionali competenti, per dare piena attuazione agli indirizzi contenuti nella risoluzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. È necessario garantire per il “Caracciolo” lo status di ospedale in area particolarmente disagiata – si apprende dal portale web ufficiale. Uno status che va rispettato e rafforzato, non depotenziato”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it