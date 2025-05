Consiglio Regionale, la nota. Monteodorisio, piena solidarietà di Campitelli e D’Incecco al sindaco Di Fabio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’incendio dell’auto del sindaco di Monteodorisio, Catia Di Fabio, è un atto vile e inquietante, un becero attacco alle istituzioni che merita una ferma condanna – si apprende dal portale web ufficiale. Gesti come questi non solo minano la serenità di chi amministra ma colpiscono l’intera comunità. Esprimo la mia massima solidarietà e vicinanza al sindaco Di Fabio, certo che non si lascerà intimidire da questa pericolosa escalation. Nessuna minaccia può fermare chi lavora con impegno per il bene del proprio territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Mi auguro che si faccia rapidamente piena luce sull’accaduto e che i responsabili siano individuati e puniti con la massima severità. La democrazia e il rispetto delle istituzioni non possono essere calpestati da simili gesti intimidatori”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli.

